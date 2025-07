сегодня



Новый альбом SERAINA TELLI выпустит осенью



SERAINA TELLI представила обложку и трек-лист нового альбома Green, релиз которого намечен на октябрь этого года:



“Let It All Out”

“Consequences”

“17”

“Home”

“Brown Eyed Boys”

“In Your Face Rock”

“Off”

“Love”

“Gold”

“Get Back”

“Oh Oh, Yeah Yeah”

“Black & White”





+0 -0



просмотров: 109