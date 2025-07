сегодня



ALICE COOPER будет введен в RADIO HALL OF FAME



ALICE COOPER будет введен в RADIO HALL OF FAME на церемонии, которая состоится тридцатого октября в Swissotel, Chicago.



Alice: «Когда я рос в Детройте, радио всегда было включено — оно сформировало некоторые из моих самых ярких воспоминаний: от первого прослушивания THE BEATLES до волнения, когда я услышал свои собственные песни в эфире. После многих лет прослушивания легендарных диджеев, которые крутили мою музыку, я в конце концов присоединился к ним, запустив свое собственное радиошоу более 20 лет назад. С тех пор я не переставал радоваться — делился историями, крутил рок-н-ролл, а теперь еще и удостоился чести быть включенным в Зал славы радио — это просто замечательно!»



Сопредседатель Зала славы радио Крейг Китчин: «Наша церемония введения в Зал славы в 2025 году станет особенным событием, на котором будут присутствовать все желающие, и на котором будут чествовать таланты, историю и вклад 11 невероятных людей. Мне не терпится отметить карьеру и влияние этих мужчин и женщин, которые навсегда повлияли на радиоиндустрию!»



Сопредседатель Деннис Грин добавил: «Для меня большая честь ввести в Зал славы радио еще один удивительный класс талантливых людей, которые пополняют историю радио. Эти люди, вошедшие в Зал славы радио, развлекали нас, информировали нас и помогали привнести особые моменты в нашу жизнь с помощью средства массовой информации, которое делает это лучше, чем любое другое. Я с нетерпением жду возможности поприветствовать новых членов Зала в этом году, чтобы почтить их наследие и поделиться их историями, которые послужат вдохновением для будущих поколений».



Председатель Музея вещательных коммуникаций Дэвид Плиер: «Мы рады приветствовать в Зале славы радио этого года необычайно талантливую и разнообразную группу радиоведущих, чьи голоса информировали, вдохновляли и развлекали слушателей по всей Америке. В этом году члены Зала славы отражают глубину, креативность и культурное влияние радио в разных поколениях и форматах. Мы с особым воодушевлением чествуем аудиторию 2025 года, поскольку вновь проводим церемонию в Чикаго».







