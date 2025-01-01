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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 158
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 100
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 94
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 43
*BLACK SABBATH репетируют 29
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Sixx:A.M.

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2 июл 2025 : 		 NIKKI SIXX: «24 не беру в рот крепкого!»

14 июн 2025 : 		 JAMES MICHAEL : «Мы никогда не создавали SIXX:A.M. ради денег»

20 май 2025 : 		 Вокалист SIXX:A.M. о темной стороне творчества

10 апр 2025 : 		 Делюкс-издание от SIXX:A.M.

3 июл 2024 : 		 NIKKI SIXX уже 23 года не берет в рот крепкого

5 май 2024 : 		 NIKKI SIXX любит ранние работы AEROSMITH

10 фев 2024 : 		 Бывшая машина NIKKI SIXX ушла за $110,000

7 фев 2024 : 		 NIKKI SIXX выиграл дело о сталкерах

17 ноя 2023 : 		 NIKKI SIXX о сталкерах

18 окт 2023 : 		 SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравьев?»

10 авг 2023 : 		 Басист SIXX:A.M. начал работу над новой книгой

9 июл 2023 : 		 DOLLY PARTON поблагодарила NIKKI SIXX

24 мар 2023 : 		 Басист SIXX:A.M. на альбоме Долли Партон

20 мар 2023 : 		 NIKKI SIXX назвал CARMINE'a APPICE'a «никчёмным барабанщиком»

9 ноя 2022 : 		 Басист SIXX:A.M. купил дом

25 окт 2022 : 		 Вокалист SIXX:A.M. — о возможности записи

2 сен 2022 : 		 Вокалист SIXX:A.M. не против ещё одного альбома

28 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

7 фев 2022 : 		 DJ ASHBA — о планах относительно SIXX:A.M.

20 дек 2021 : 		 У SIXX:A.M. нет планов на будущее

6 дек 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

4 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX попал в чарты

29 окт 2021 : 		 Nikki Sixx: «Мой путь на сцене в Лос-Анджелесе начался с того, что BLACKIE LAWLESS нуждался в басисте»

25 окт 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

22 окт 2021 : 		 У SIXX:A.M. нет планов на новую музыку
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|||| сегодня

NIKKI SIXX: «24 не беру в рот крепкого!»



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NIKKI SIXX поделился следующим сообщением:

«Сегодня я хочу немного поразмышлять о том, как трезвость — и готовность противостоять своему прошлому - полностью изменила мою жизнь.

Трезвость — это не просто отказ от веществ, это способность быть честным с собой и окружающими.

За последние 24 года трезвости я испытал огромную радость, но не без серьезных проблем. На этом пути я научился преодолевать невзгоды с изяществом и быть по-настоящему бескорыстным. Мы здесь не только для себя; мы здесь для того, чтобы служить тем, кто еще борется.

Некоторые люди, к сожалению, не могут быть честными с собой - и чаще всего они терпят неудачу и в итоге причиняют боль окружающим. Честность может пугать, но она и освобождает.

Я никогда не забуду, что сказал мне один спонсор после того, как умер мой товарищ по зависимостям. Он сказал: «Некоторые люди должны умереть, чтобы научить остальных жить». Это разбило мне сердце и напомнило о том, насколько важен этот путь.

Недавно друг подарил мне книгу Марка Аврелия «Медитации». Одна цитата поразила меня до глубины души: «Практикуй то, что кажется невозможным». Мне это нравится. Я принимаю этот вызов!»




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