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NIKKI SIXX: «24 не беру в рот крепкого!»



NIKKI SIXX поделился следующим сообщением:



«Сегодня я хочу немного поразмышлять о том, как трезвость — и готовность противостоять своему прошлому - полностью изменила мою жизнь.



Трезвость — это не просто отказ от веществ, это способность быть честным с собой и окружающими.



За последние 24 года трезвости я испытал огромную радость, но не без серьезных проблем. На этом пути я научился преодолевать невзгоды с изяществом и быть по-настоящему бескорыстным. Мы здесь не только для себя; мы здесь для того, чтобы служить тем, кто еще борется.



Некоторые люди, к сожалению, не могут быть честными с собой - и чаще всего они терпят неудачу и в итоге причиняют боль окружающим. Честность может пугать, но она и освобождает.



Я никогда не забуду, что сказал мне один спонсор после того, как умер мой товарищ по зависимостям. Он сказал: «Некоторые люди должны умереть, чтобы научить остальных жить». Это разбило мне сердце и напомнило о том, насколько важен этот путь.



Недавно друг подарил мне книгу Марка Аврелия «Медитации». Одна цитата поразила меня до глубины души: «Практикуй то, что кажется невозможным». Мне это нравится. Я принимаю этот вызов!»





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