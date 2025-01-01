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Косметика от OZZY OSBOURNE



OZZY OSBOURNE объединилась с бирмингемским брендом «альтернативного» макияжа Jolie Beauty, Великобритания, чтобы выпустить уникальную коллекцию косметики и средств для макияжа.



Лимитированная, официально лицензированная коллекция, которая будет представлена и доступна для покупки на сайте Jolie Beauty с 9 июля, объединяет «смелый, художественный стиль компании с театральным, готическим стилем, который определил легендарную карьеру Ozzy».



«Для нас большая честь, что Ozzy и его команда решили сотрудничать с нами — особенно как с независимым брендом из его родного города», — заявила Джоли Кэшмор, генеральный директор Jolie Beauty. «Это сотрудничество — свидетельство влияния Ozzy на готическое и альтернативное сообщество, а также чествование его легендарного влияния на музыку, моду и творчество.



Наконец-то летучая мышь выбралась из мешка. Я тоже с трудом в это верю, ребята, и у меня было много времени, чтобы это пережить. Я пролила слезы, когда узнала эту новость. Я плакала, потому что это большая честь для меня. Я всю жизнь являюсь фанатом BLACK SABBATH и Ozzy Osbourne, и, конечно же, он из Бирмингема. Получить такую возможность от команды Osbourne — это просто воплощение мечты. Это так удивительно, что они выбрали для этого независимый, небольшой бирмингемский бренд!»







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