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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 100
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*Вокалист SEPULTURA: «Цель артиста — побуждать себя делать сл... 25
*Из CROSSFAITH уволили гитариста за связь с 14-летней 25
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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 100
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 46
*BLACK SABBATH репетируют 29
*Вокалист SEPULTURA: «Цель артиста — побуждать себя делать сл... 25
*Из CROSSFAITH уволили гитариста за связь с 14-летней 25
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Ozzy Osbourne

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4 июл 2025 : 		 Косметика от OZZY OSBOURNE

3 июл 2025 : 		 OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис»

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17 июн 2025 : 		 ДНК OZZY OSBOURNE за 450$ не желаете?

16 июн 2025 : 		 JAKE E. LEE о том, какую песню сыграет на финальном шоу OZZY

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29 май 2025 : 		 OZZY OSBOURNE: «На финальном шоу выложусь на 120 %»

2 май 2025 : 		 OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146%

30 апр 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Я единственная женщина, кого позвали на концерт OZZY»

23 апр 2025 : 		 OZZY OSBOURNE активно тренируется

17 апр 2025 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новое видео

14 апр 2025 : 		 Вокалист DISTURBED: «Я польщен, что меня позвали на прощание с OZZY»

3 апр 2025 : 		 PHIL CAMPBELL о прощальном шоу OZZY OSBOURNE

1 апр 2025 : 		 Эд Ширан примет участие в прощальном шоу OZZY OSBOURNE

1 апр 2025 : 		 TOM MORELLO обещает сюрпризы на концерте OZZY OSBOURNE

5 мар 2025 : 		 RUDY SARZO о финальном концерте OZZY OSBOURNE

27 фев 2025 : 		 OZZY OSBOURNE пошёл в качалку

26 фев 2025 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новое видео

26 фев 2025 : 		 Документальный фильм про OZZY OSBOURNE выйдет в этом году

14 фев 2025 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE и BILLY MORRISON

12 фев 2025 : 		 На OZZY OSBOURNE подают в суд за фото в соцсетях

11 фев 2025 : 		 SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он смог спеть»

9 фев 2025 : 		 BOB DAISLEY не хочет на последний концерт OZZY OSBOURNE

7 фев 2025 : 		 OZZY OSBOURNE не может ходить, но пока может петь
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Косметика от OZZY OSBOURNE



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OZZY OSBOURNE объединилась с бирмингемским брендом «альтернативного» макияжа Jolie Beauty, Великобритания, чтобы выпустить уникальную коллекцию косметики и средств для макияжа.

Лимитированная, официально лицензированная коллекция, которая будет представлена и доступна для покупки на сайте Jolie Beauty с 9 июля, объединяет «смелый, художественный стиль компании с театральным, готическим стилем, который определил легендарную карьеру Ozzy».

«Для нас большая честь, что Ozzy и его команда решили сотрудничать с нами — особенно как с независимым брендом из его родного города», — заявила Джоли Кэшмор, генеральный директор Jolie Beauty. «Это сотрудничество — свидетельство влияния Ozzy на готическое и альтернативное сообщество, а также чествование его легендарного влияния на музыку, моду и творчество.

Наконец-то летучая мышь выбралась из мешка. Я тоже с трудом в это верю, ребята, и у меня было много времени, чтобы это пережить. Я пролила слезы, когда узнала эту новость. Я плакала, потому что это большая честь для меня. Я всю жизнь являюсь фанатом BLACK SABBATH и Ozzy Osbourne, и, конечно же, он из Бирмингема. Получить такую возможность от команды Osbourne — это просто воплощение мечты. Это так удивительно, что они выбрали для этого независимый, небольшой бирмингемский бренд!»




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