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VIMIC не думают о продолжении карьеры



Kalen Chase в интервью Loaded Radio ответил на вопрос о том, что фанаты вправе ожидать от концерта третьего октября:



«После всей той невероятной помощи, которую мы получили на Kickstarter и при бронировании шоу, сейчас мы находимся в процессе планирования. Так что я мало что могу сказать и мало что хочу сказать, кроме того, что мы сделаем все возможное, благодаря нашей потрясающей фанбазе, чтобы устроить лучшее шоу, на которое мы способны, и сделать этот вечер незабываемым».



На вопрос о том, будет ли VIMIC продолжать выступать как группа после этого события, Kalen сказал:



«Мы не строим никаких планов. Единственное, на чем сейчас сосредоточена наша семья и мы пятеро, — это на выпуске пластинки и на том, чтобы отыграть это шоу и почтить память Джоуи. Никаких планов на будущее нет. Мы даже не задумываемся об этом. Мы не говорим об этом. Это было своего рода негласное соглашение, типа: «Ребята, это шоу, эта пластинка». И если это точка в конце предложения, и мы удовлетворим [фанатов, которые хотят, чтобы мы отдали дань уважения Джоуи и исполнили эти песни вживую], то это будет прекрасный способ отдать последнюю порцию памяти и вернуться назад. И в следующий раз, когда я буду писать что-то о рецепте еды или глупой шутке, которую я сделал, или о чем-то совершенно несвязанном, у меня не будет 10 замечательных вопросов от замечательных людей о записи VIMIC, на которые я так долго не мог ответить. Так что я очень рад этому. Но сейчас мы сосредоточены только на этих вопросах».



Что касается того, планируется ли снимать или записывать концерт в Teragram для фанатов, которые не смогут присутствовать на нем, Kalen сказал:



«Это было бы потрясающе. Благодаря тому, что мы узнали, что у нас есть, мы недавно получили подтверждение для Teragram. Теперь нужно выяснить, как обстоят наши дела: можем ли мы это сделать? Можем ли мы снимать? Насколько велика сцена? Могу сказать, что мне бы этого очень хотелось. Так что я буду настаивать на этом. Но сейчас мы находимся на столь ранних стадиях того, что возможно. Но я не вижу причин для отказа. В худшем случае я возьму свою старую видеокамеру с кассетой VHS и засуну ее за пульт, и пусть это будет ужасно, но это будет охренительный металл!»







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