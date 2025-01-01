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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 158
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 100
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 45
*BLACK SABBATH репетируют 29
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Killswitch Engage

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Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Гастроли с IRON MAIDEN были лучшими!»



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JESSE LEACH в недавнем интервью коснулся темы прощального шоу BLACK SABBATH и ответил на вопрос, какое лично для него имеет значение эта группа:

«Музыкальный мир в большом долгу как перед Ozzy как сольным исполнителем, так и перед BLACK SABBATH. Большинство групп, которые сейчас на подъеме, обязаны BLACK SABBATH. Я думаю, что главное - это наследие и надежда на все хорошее для состояния здоровья Ozzy. И люди будут просто отдавать дань уважения группе и артисту, которые изменили облик мира и музыки. А я всегда буду большим поклонником как сольного творчества Ozzy Osbourne, так и BLACK SABBATH. Очень важные материалы".

Когда ведущий отметил, что BLACK SABBATH выпал редкий шанс «попрощаться» с фанатами до того, как один или несколько участников оригинального состава группы перестанут быть с нами, Jesse согласился.

«Да, я уверен, что это здорово, когда группам удается так поступить. А еще хорошо знать, когда время пришло. И я надеюсь, что у нас хватит ума понять, что сейчас это не лучший вариант. Но вы посмотрите на такую группу, как IRON MAIDEN — я имею в виду, что [вокалист MAIDEN] Bruce Dickinson, на мой взгляд, все еще в расцвете сил. Он все еще на пике. Ему уже за шестьдесят. Мы провели с ним уже два тура, и каждый вечер он просто в ударе. И я хочу быть хотя бы на четверть так же хорош в том же возрасте. Поэтому все можно успеть, но нужно знать, когда пора завязывать, и иметь возможность окончательно определиться с тем, как закончится твое наследие».

Размышляя о турах KILLSWITCH ENGAGE с IRON MAIDEN, он сказал:

«Это трудно выразить словами. Это как целая школа перед глазами. Очень многому можно научиться, наблюдая за тем, как группа в течение трех часов просто уничтожает. И я бы сказал, что важнее всего то, как они к нам относились. Они были идеальными джентльменами. У нас было все, что нужно. Они не могли быть более вежливыми. Весь персонал — даже не только группа, но и люди, которые работают на группу, их помощники. Ты просыпаешься утром, заходишь за кулисы, а они тебе говорят: "Доброе утро, Jesse. Как дела?". Они знают ваше имя. Кейтеринг на высшем уровне. Все работает как хорошо смазанная машина. Ты чувствуешь себя комфортно, ты чувствуешь себя нужным, ты чувствуешь, что тебя принимают. IRON MAIDEN, чувак — они короли. Я всегда буду вспоминать те два тура, которые мы провели с ними, как самые яркие моменты в моей жизни и карьере артиста!»




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