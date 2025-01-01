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Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен...
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Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны...
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DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»
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Первое фото нового состава BLACK SABBATH
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BLACK SABBATH репетируют
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Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен...
158
Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны...
100
DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»
94
Первое фото нового состава BLACK SABBATH
43
BLACK SABBATH репетируют
29
все новости группы
A Day to Remember
США
Alternative Rock
Hard Core
http://www.adtr.com
Myspace:
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2 июл 2025
:
Новое видео A DAY TO REMEMBER
12 июн 2024
:
Новое видео A DAY TO REMEMBER
21 июл 2022
:
Новое видео A DAY TO REMEMBER
26 дек 2021
:
Новое видео A DAY TO REMEMBER
25 июн 2021
:
A DAY TO REMEMBER стали первыми
13 мар 2021
:
Новое видео A DAY TO REMEMBER
29 янв 2021
:
Новая песня группы A DAY TO REMEMBER
26 янв 2021
:
A DAY TO REMEMBER исполнили новую песню
23 янв 2021
:
Акустика от A DAY TO REMEMBER
20 ноя 2020
:
Новая песня A DAY TO REMEMBER
15 май 2020
:
Гитарист A DAY TO REMEMBER: «Не судите по трем песням об альбоме»
16 апр 2020
:
Новое видео A DAY TO REMEMBER
23 ноя 2019
:
Новое видео A DAY TO REMEMBER
25 ноя 2016
:
A DAY TO REMEMBER выиграли дело в суде
13 сен 2016
:
Успехи в чартах A DAY TO REMEMBER
3 июн 2016
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Новый альбом A DAY TO REMEMBER выйдет в августе
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Новое видео A DAY TO REMEMBER
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Новое видео A DAY TO REMEMBER
"All My Friends", новое видео группы A DAY TO REMEMBER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Big Ole Album Vol. 1".
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Сообщений нет