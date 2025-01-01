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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 158
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 100
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 94
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 43
*BLACK SABBATH репетируют 29
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A Day to Remember

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2 июл 2025 : 		 Новое видео A DAY TO REMEMBER

12 июн 2024 : 		 Новое видео A DAY TO REMEMBER

21 июл 2022 : 		 Новое видео A DAY TO REMEMBER

26 дек 2021 : 		 Новое видео A DAY TO REMEMBER

25 июн 2021 : 		 A DAY TO REMEMBER стали первыми

13 мар 2021 : 		 Новое видео A DAY TO REMEMBER

29 янв 2021 : 		 Новая песня группы A DAY TO REMEMBER

26 янв 2021 : 		 A DAY TO REMEMBER исполнили новую песню

23 янв 2021 : 		 Акустика от A DAY TO REMEMBER

20 ноя 2020 : 		 Новая песня A DAY TO REMEMBER

15 май 2020 : 		 Гитарист A DAY TO REMEMBER: «Не судите по трем песням об альбоме»

16 апр 2020 : 		 Новое видео A DAY TO REMEMBER

23 ноя 2019 : 		 Новое видео A DAY TO REMEMBER

25 ноя 2016 : 		 A DAY TO REMEMBER выиграли дело в суде

13 сен 2016 : 		 Успехи в чартах A DAY TO REMEMBER

3 июн 2016 : 		 Новый альбом A DAY TO REMEMBER выйдет в августе

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20 мар 2012 : 		 Новое видео A DAY TO REMEMBER

7 янв 2011 : 		 Новое видео A DAY TO REMEMBER
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|||| сегодня

Новое видео A DAY TO REMEMBER



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"All My Friends", новое видео группы A DAY TO REMEMBER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Big Ole Album Vol. 1".




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