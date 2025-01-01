сегодня



У CONCEPTION есть несколько песен



Вокалист CONCEPTION Roy Khan в недавнем интервью ответил на вопрос, есть ли у группы планы на выпуск новой музыки:



«Мы постоянно работаем над новым материалом, но песни для «My Dark Symphony» и «State Of Deception» были написаны в период с 2016 по 2019 год. И сейчас у нас есть несколько песен, но нам все еще нужно довольно много композиций, чтобы выпустить полноценный альбом CONCEPTION. Поэтому я не знаю — может быть, [мы выпустим что-то к] концу 26-го, может быть, 27-го. Посмотрим. И, конечно, мы будем играть концерты и в этом, и в следующем году. Но, возможно, не так активно, как полноценная группа. Мы собираемся сделать эту концепцию, я и Tore [Østby, гитарист CONCEPTION] вместе с виолончелистом в Афинах. [Мы] добавляем шоу в Норвегии. Так что это будет трио — я, Tore и виолончелист, где мы будем исполнять песни CONCEPTION в акустике. И это может быть концепцией, которую мы захотим развивать дальше. Посмотрим».







+0 -0



просмотров: 33

