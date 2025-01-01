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Conception

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25 ноя 2018 : 		 Новый ЕР CONCEPTION доступен для прослушивания

7 ноя 2018 : 		 Новый сингл CONCEPTION

1 май 2018 : 		 ROY KHAN возвращается с CONCEPTION
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У CONCEPTION есть несколько песен



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Вокалист CONCEPTION Roy Khan в недавнем интервью ответил на вопрос, есть ли у группы планы на выпуск новой музыки:

«Мы постоянно работаем над новым материалом, но песни для «My Dark Symphony» и «State Of Deception» были написаны в период с 2016 по 2019 год. И сейчас у нас есть несколько песен, но нам все еще нужно довольно много композиций, чтобы выпустить полноценный альбом CONCEPTION. Поэтому я не знаю — может быть, [мы выпустим что-то к] концу 26-го, может быть, 27-го. Посмотрим. И, конечно, мы будем играть концерты и в этом, и в следующем году. Но, возможно, не так активно, как полноценная группа. Мы собираемся сделать эту концепцию, я и Tore [Østby, гитарист CONCEPTION] вместе с виолончелистом в Афинах. [Мы] добавляем шоу в Норвегии. Так что это будет трио — я, Tore и виолончелист, где мы будем исполнять песни CONCEPTION в акустике. И это может быть концепцией, которую мы захотим развивать дальше. Посмотрим».




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