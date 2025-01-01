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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 158
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 100
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 94
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 43
*BLACK SABBATH репетируют 29
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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 158
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 100
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 94
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 43
*BLACK SABBATH репетируют 29
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Mystic Circle

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2 июл 2025 : 		 Новое видео MYSTIC CIRCLE

3 апр 2025 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от MYSTIC CIRCLE

16 янв 2025 : 		 Новое видео MYSTIC CIRCLE

7 янв 2025 : 		 MYSTIC CIRCLE готовят альбом и кавер-версию IRON MAIDEN

19 мар 2023 : 		 Новое видео MYSTIC CIRCLE

1 фев 2023 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MYSTIC CIRCLE

18 окт 2022 : 		 MYSTIC CIRCLE завершили запись альбома

7 окт 2022 : 		 Кавер-версия POSSESSED от MYSTIC CIRCLE

4 фев 2022 : 		 Новое видео MYSTIC CIRCLE

7 янв 2022 : 		 Новое видео MYSTIC CIRCLE

22 ноя 2021 : 		 Новое видео MYSTIC CIRCLE

17 ноя 2021 : 		 MYSTIC CIRCLE возвращаются

6 авг 2007 : 		 MYSTIC CIRCLE остались без фронтмена

9 апр 2007 : 		 MYSTIC CIRCLE подписывают контракт с ARMAGEDDON MUSIC

7 июн 2006 : 		 MYSTIC CIRCLE назвали имя нового ударника

8 фев 2006 : 		 MYSTIC CIRCLE: новый трэк в сети

16 авг 2005 : 		 MYSTIC CIRCLE объявили имя нового ударника

3 авг 2005 : 		 MYSTIC CIRCLE расстались с барабанщиком
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|||| сегодня

Новое видео MYSTIC CIRCLE



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"Boogeyman", новое видео MYSTIC CIRCLE, доступно для просмотра ниже.




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