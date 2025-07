сегодня



Новое видео THE SWITCH



"Danger On The Loose", новое видео THE SWITCH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "No Way Out", релиз которого намечен на 12 сентября:





1. Danger On The Loose

2. Play The Game

3. Young Hearts

4. Search For Love

5. Hangin’ On To Seventeen

6. No Way Out

7. Young Gun

8. One Night With You

9. Anytime

10. Strangers Eyes







