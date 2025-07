сегодня



Новое видео TOWER OF BABEL



“Rules Of Silence”, новое видео группы TOWER OF BABEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Days Of Thunder, выходящего четвертого июля на Silver Lining Musiс:



“Dominum”

“Rules Of Silence”

“Days Of Thunder”

“Blind Are Your Eyes”

“Alone In The Desert”

“In The Heat Of The Night”

“Sacrifice”

“Black Knight’s Prelude”

“Trust Me”

“The Princess”







+0 -0



просмотров: 86