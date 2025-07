Концертное видео BEAT

сегодня



Проект BEAT, в состав которого входят ADRIAN BELEW, TONY LEVIN, STEVE VAI и DANNY CAREY, 26 сентября на InsideOutMusic/Sony выпустит концертный релиз BEAT Live, фрагмент из которого, Neal And Jack And Me”, доступен ниже. Релиз будет выпущен на тройном виниле, Blu-ray+2CD и коллекционном издании с Blu-ray, 2CD, дополнительном диском и 36-страничной арт-книгой.



CD 1 and CD 2: BEAT Live in Los Angeles



Neurotica

Neal And Jack And Me

Heartbeat

Sartori In Tangier

Model Man

Dig Me

Man With An Open Heart

Industry

Larks' Tongues In Aspic Part III

Waiting Man

Sheltering Sky

Sleepless

Frame By Frame

Matte Kudasai

Elephant Talk

Three Of A Perfect Pair

Indisicipline

Red

Thela Hun Ginjeet

Blu-ray: Full Los Angeles Show Video + Bonus Interview Content



