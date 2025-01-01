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Foreigner

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12 июл 2025 : 		 Переиздание FOREIGNER выйдет осенью

29 июн 2025 : 		 LOU GRAMM исполняет FOREIGNER

28 июн 2025 : 		 KELLY HANSEN о финальных концертах с FOREIGNER

15 июн 2025 : 		 FOREIGNER записали трек с Inland Master Chorale

5 июн 2025 : 		 LOU GRAMM не против и продолжить с FOREIGNER

1 июн 2025 : 		 KELLY HANSEN о последних шоу с FOREIGNER

24 май 2025 : 		 KELLY HANSEN об уходе из FOREIGNER

24 май 2025 : 		 Вокалист FOREIGNER о хите «I Want To Know What Love Is»: «Эта песня вышла за пределы музыкальных стилей»

22 май 2025 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Мне еще много предстоит сделать»

21 май 2025 : 		 KELLY HANSEN уходит из FOREIGNER

19 май 2025 : 		 FOREIGNER и JOY HUERTA записали видео

14 май 2025 : 		 Видео полного выступления FOREIGNER

3 май 2025 : 		 FOREIGNER запели на испанском

2 май 2025 : 		 LOU GRAMM: «Год или чуть больше еще побуду с FOREIGNER»

30 апр 2025 : 		 LOU GRAMM выступил с FOREIGNER

23 апр 2025 : 		 Лидер FOREIGNER выпустил видео

22 апр 2025 : 		 FOREIGNER выступят с оркестром

14 апр 2025 : 		 LOU GRAMM записал песню с FOREIGNER

29 мар 2025 : 		 Вокалист FOREIGNER объяснил свое отсутствие

29 мар 2025 : 		 KELLY HANSEN не поедет с FOREIGNER в Латинскую Америку. А Lou Gramm поедет!

26 мар 2025 : 		 FOREIGNER едут в Канаду с другим вокалистом

17 мар 2025 : 		 LOU GRAMM присоединился на сцене к FOREIGNER

11 мар 2025 : 		 FOREIGNER выступили в KLOS Helpful Honda Rock Room

5 мар 2025 : 		 FOREIGNER в акустике

1 фев 2025 : 		 FOREIGNER вступили в клуб миллиардеров

24 ноя 2024 : 		 LOU GRAMM не уверен, что выступит с FOREIGNER
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Переиздание FOREIGNER выйдет осенью



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FOREIGNER 12 сентября выпустят делюкс-версию мультиплатинового альбома 4:

4CD+blu-ray

CD 1: 4 (Stereo remix)

‘Night Life’
‘Juke Box Hero’
‘Break It Up’
‘Waiting For A Girl Like You’
‘Luanne’
‘Urgent’
‘I’m Gonna Win’
‘Woman In Black’
‘Girl On The Moon’
‘Don’t Let Go’

CD 2: Unreleased Songs, Early Versions and Alternative Mixes

‘Fool If You Love Him’
‘Love So Much Better’
‘Knockout Power’
‘Don’t Say No’ (‘Don’t Let Go’ early version)
‘Jealous Lover’
‘Night Life’ (Alternative mix)
‘Take One Guitar’ (‘Juke Box Hero’ early version)
‘Juke Box Hero’ (Alternative mix)
‘Waiting For A Girl Like You’ (vocal and piano)
‘Waiting For A Girl Like You’ (early version)
‘Luanne’ (early version)
‘Urgent’ (vocals on chorus only)
‘I’m Gonna Win’ (Alternative mix)
‘I’m Gonna Win’ (early version)
‘Woman In Black’ (early version)
‘Woman In Black’ (early version 2)
‘Alone Again’ (‘Girl On The Moon’ early version)
‘Don’t Let Go’

CD 3: Instrumental Rough Mixes

‘Night Life’
‘Juke Box Hero’
‘Break It Up’
‘Waiting For A Girl Like You’
‘Luanne’
‘Urgent’ (bass version 1)
‘Urgent’ (bass version 2)
‘I’m Gonna Win’ (version 1)
‘I’m Gonna Win’ (version 2)
‘Woman In Black’ (with intro)
‘Woman In Black’ (version 2)
‘Girl On The Moon’
‘Don’t Let Go’
‘Fool If You Love Him’
‘Love So Much Better’

CD 4: ‘4’ Live Tour 1981-82

‘Long, Long Way From Home’ (Birmingham 1981)
‘Dirty White Boy’ (Anaheim 1982)
‘Blue Morning, Blue Day’ (Anaheim 1982)
‘Luanne’ (Anaheim 1982)
‘Cold As Ice’ (Germany 1981)
‘Waiting For A Girl Like You’ (Germany 1981)
‘Head Games’ (Germany 1981)
‘Starrider’ (With Prelude) (Anaheim 1982)
‘Woman In Black’ (Anaheim 1982)
‘Urgent’ (Birmingham 1981)
‘Double Vision’ (Anaheim 1982)
‘Juke Box Hero’ (Anaheim 1982)
‘Feels Like The First Time’ (Anaheim 1982)
‘Hot Blooded’ (Anaheim 1982)
‘Night Life’ (Anaheim 1982)

Blu-ray

Dolby Atmos Mix

‘Night Life’
‘Juke Box Hero’
‘Break It Up’
‘Waiting For A Girl Like You’
‘Luanne’
‘Urgent’
‘I’m Gonna Win’
‘Woman In Black’
‘Girl On The Moon’
‘Don’t Let Go’
Stereo Remix
‘Night Life’
‘Juke Box Hero’
‘Break It Up’
‘Waiting For A Girl Like You’
‘Luanne’
‘Urgent’
‘I’m Gonna Win’
‘Woman In Black’
‘Girl On The Moon’
‘Don’t Let Go’
Bonus stereo track
Fool If You Love Him




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