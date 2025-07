сегодня



Переиздание FOREIGNER выйдет осенью



FOREIGNER 12 сентября выпустят делюкс-версию мультиплатинового альбома 4:



4CD+blu-ray



CD 1: 4 (Stereo remix)



‘Night Life’

‘Juke Box Hero’

‘Break It Up’

‘Waiting For A Girl Like You’

‘Luanne’

‘Urgent’

‘I’m Gonna Win’

‘Woman In Black’

‘Girl On The Moon’

‘Don’t Let Go’



CD 2: Unreleased Songs, Early Versions and Alternative Mixes



‘Fool If You Love Him’

‘Love So Much Better’

‘Knockout Power’

‘Don’t Say No’ (‘Don’t Let Go’ early version)

‘Jealous Lover’

‘Night Life’ (Alternative mix)

‘Take One Guitar’ (‘Juke Box Hero’ early version)

‘Juke Box Hero’ (Alternative mix)

‘Waiting For A Girl Like You’ (vocal and piano)

‘Waiting For A Girl Like You’ (early version)

‘Luanne’ (early version)

‘Urgent’ (vocals on chorus only)

‘I’m Gonna Win’ (Alternative mix)

‘I’m Gonna Win’ (early version)

‘Woman In Black’ (early version)

‘Woman In Black’ (early version 2)

‘Alone Again’ (‘Girl On The Moon’ early version)

‘Don’t Let Go’



CD 3: Instrumental Rough Mixes



‘Night Life’

‘Juke Box Hero’

‘Break It Up’

‘Waiting For A Girl Like You’

‘Luanne’

‘Urgent’ (bass version 1)

‘Urgent’ (bass version 2)

‘I’m Gonna Win’ (version 1)

‘I’m Gonna Win’ (version 2)

‘Woman In Black’ (with intro)

‘Woman In Black’ (version 2)

‘Girl On The Moon’

‘Don’t Let Go’

‘Fool If You Love Him’

‘Love So Much Better’



CD 4: ‘4’ Live Tour 1981-82



‘Long, Long Way From Home’ (Birmingham 1981)

‘Dirty White Boy’ (Anaheim 1982)

‘Blue Morning, Blue Day’ (Anaheim 1982)

‘Luanne’ (Anaheim 1982)

‘Cold As Ice’ (Germany 1981)

‘Waiting For A Girl Like You’ (Germany 1981)

‘Head Games’ (Germany 1981)

‘Starrider’ (With Prelude) (Anaheim 1982)

‘Woman In Black’ (Anaheim 1982)

‘Urgent’ (Birmingham 1981)

‘Double Vision’ (Anaheim 1982)

‘Juke Box Hero’ (Anaheim 1982)

‘Feels Like The First Time’ (Anaheim 1982)

‘Hot Blooded’ (Anaheim 1982)

‘Night Life’ (Anaheim 1982)



Blu-ray



Dolby Atmos Mix



‘Night Life’

‘Juke Box Hero’

‘Break It Up’

‘Waiting For A Girl Like You’

‘Luanne’

‘Urgent’

‘I’m Gonna Win’

‘Woman In Black’

‘Girl On The Moon’

‘Don’t Let Go’

Stereo Remix

‘Night Life’

‘Juke Box Hero’

‘Break It Up’

‘Waiting For A Girl Like You’

‘Luanne’

‘Urgent’

‘I’m Gonna Win’

‘Woman In Black’

‘Girl On The Moon’

‘Don’t Let Go’

Bonus stereo track

Fool If You Love Him







