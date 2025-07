сегодня



Концертное видео LYNYRD SKYNYRD



27 июня состоялся релиз нового концертного альбома LYNYRD SKYNYRD 50 Years: Live At The Ryman, который будет доступен в следующих вариантах: 2CD/DVD, 2CD, Blu-Ray, 3LP и а цифровом виде. Фрагмент из этого релиза, “Freebird”, доступен ниже.



What’s Your Name

Workin’ For MCA

You Got That Right

I Know A Little

Down South Jukin

That Smell

Cry For The Bad Man

Saturday Night Special

Tuesday’s Gone

Red White And Blue

Simple Man

Three Steps

Call Me The Breeze

Sweet Home Alabama

Freebird







