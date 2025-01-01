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MACHINE HEAD о выступлении на фестивале Tons Of Rock



Лидер MACHINE HEAD Robb Flynn опубликовал следующее сообщение:



«ØSLØ: TØNS ØF RØCK? Больше похоже на TØNS ØF CRØWDSURFERS! Отличный способ начать этот тур в стране, которая приняла нас в свои сердца за нашу неизменную любовь к норвежскому Ø!



Огромный респект Zack Ohren за то, что он, как настоящий супермен, заменил нашего брата Reece Scruggs. Ты надрал задницу, Zack! А также всем участникам фестиваля за то, что так хорошо о нас заботились, особенно команде охраны питов, которая безупречно справлялась с бесконечным потоком толпы серфингистов Head Cases!»







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