Бокс-сет ZZ TOP выйдет летом



Четвертого июля Rhino High Fidelity (Rhino Hi-Fi) выпустит лимитированный бокс-сет ZZ TOP From The Top (1979–1990), в которой вошли альбомы Degüello (1979), El Loco (1981), Eliminator (1983), Afterburner (1985), and Recycler (1990). Каждый альбом был бережно перенесен Kevin Gray на винил; тираж бокс-сета составит всего три тысячи копий:



5LP Track Listing

Degüello

Side One

1. “I Thank You”

2. “She Loves My Automobile”

3. “I’m Bad, I’m Nationwide”

4. “A Fool For Your Stockings”

5. “Manic Mechanic”



Side Two

1. “Dust My Broom”

2. “Lowdown On The Street”

3. “Hi Fi Mama”

4. “Cheap Sunglasses”

5. “Esther Be The One”



El Loco

Side One

1. “Tube Snake Boogie”

2. “I Wanna Drive You Home”

3. “Ten Foot Pole”

4. “Leila”

5. “Don’t Tease Me”



Side Two

1. “It’s So Hard”

2. “Pearl Necklace”

3. “Groovy Little Hippie Pad”

4. “Heaven, Hell Or Houston”

5. “Party On The Patio”



Eliminator

Side One

1. “Gimme All Your Lovin’”

2. “Got Me Under Pressure”

3. “Sharp Dressed Man”

4. “I Need You Tonight”

5. “I Got The Six”



Side Two

1. “Legs”

2. “Thug”

3. “TV Dinners”

4. “Dirty Dog”

5. “If I Could Only Flag Her Down”

6. “Bad Girl”



Afterburner

Side One

1. “Sleeping Bag”

2. “Stages”

3. “Woke Up With Wood”

4. “Rough Boy”

5. “Can’t Stop Rockin’”



Side Two

1. “Planet Of Women”

2. “I Got The Message”

3. “Velcro Fly”

4. “Dipping Low (In The Lap Of Luxury)”

5. “Delirious”



Recycler

Side One

1. “Concrete And Steel”

2. “Lovething”

3. “Penthouse Eyes”

4. “Tell It”

5. “My Head’s In Mississippi”



Side Two

1. “Decision Or Collision”

2. “Give It Up”

3. “2000 Blues”

4. “Burger Man”

5. “Doubleback” http://www.zztop.com





