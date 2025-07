сегодня



Обновленная композиция BRUCE DICKINSON



BRUCE DICKINSON выпустит переработанную версию альбома "Balls To Picasso", получившую название "More Balls To Picasso", 25 июля:



«Во время сведения всего моего каталога в Dolby Atmos у меня возникло ноющее желание пересмотреть и переосмыслить эту пластинку. Так что добавить в «Balls...» побольше « яиц» было делом техники. Конечно, мы усилили гитары - благодаря нашему «шведскому шредеру» Philip Näslund - и добавили прекрасную работу Adassi Addasi в «Tears...». Наш коллега бразильский композитор Антонио Теоли добавил несколько потрясающих оркестровых аранжировок, а в начале «Gods Of War» добавил уникальные инструменты коренных жителей Амазонки (записанные им самим, когда он жил там!).



В «Shoot All The Clowns» использована духовая часть, подготовленная в Berklee College Of Music, и вся пластинка сведена под руководством Brendan Duffey (который работал над «The Mandrake Project»), с небольшими примечаниями от Shay Baby, отца альбома»



Трек-лист:



01. Cyclops

02. Hell No

03. Gods Of War

04. 1000 Points Of Light

05. Laughing In The Hiding Bush

06. Change Of Heart

07. Shoot All The Clowns

08. Fire

09. Sacred Cowboys

10. Tears Of The Dragon

11. Gods Of War (live in the studio)*

12. Shoot All The Clowns (live in the studio)*



* Previously unreleased



Релиз будет доступен на двойном виниле и трехпанельном дигислив-CD. 04. 1000 Points Of Light05. Laughing In The Hiding Bush06. Change Of Heart07. Shoot All The Clowns08. Fire09. Sacred Cowboys10. Tears Of The Dragon11. Gods Of War (live in the studio)*12. Shoot All The Clowns (live in the studio)** Previously unreleasedРелиз будет доступен на двойном виниле и трехпанельном дигислив-CD.







+0 -0



просмотров: 84