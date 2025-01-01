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Bruce Dickinson

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Обновленная композиция BRUCE DICKINSON



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BRUCE DICKINSON выпустит переработанную версию альбома "Balls To Picasso", получившую название "More Balls To Picasso", 25 июля:

«Во время сведения всего моего каталога в Dolby Atmos у меня возникло ноющее желание пересмотреть и переосмыслить эту пластинку. Так что добавить в «Balls...» побольше « яиц» было делом техники. Конечно, мы усилили гитары - благодаря нашему «шведскому шредеру» Philip Näslund - и добавили прекрасную работу Adassi Addasi в «Tears...». Наш коллега бразильский композитор Антонио Теоли добавил несколько потрясающих оркестровых аранжировок, а в начале «Gods Of War» добавил уникальные инструменты коренных жителей Амазонки (записанные им самим, когда он жил там!).

В «Shoot All The Clowns» использована духовая часть, подготовленная в Berklee College Of Music, и вся пластинка сведена под руководством Brendan Duffey (который работал над «The Mandrake Project»), с небольшими примечаниями от Shay Baby, отца альбома»

Трек-лист:

01. Cyclops
02. Hell No
03. Gods Of War
04. 1000 Points Of Light
05. Laughing In The Hiding Bush
06. Change Of Heart
07. Shoot All The Clowns
08. Fire
09. Sacred Cowboys
10. Tears Of The Dragon
11. Gods Of War (live in the studio)*
12. Shoot All The Clowns (live in the studio)*

* Previously unreleased

Релиз будет доступен на двойном виниле и трехпанельном дигислив-CD.




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