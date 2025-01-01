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DREAM THEATER исполнили кавер-версию PINK FLOYD



В рамках выступления второго июля, DREAM THEATER исполнили кавер-версию композиции PINK FLOYD "Echoes"



Mike Portnoy поделился следующим сообщением после концерта:



«Так много эмоций сегодня... я поделюсь фотографиями и прочим завтра... а пока просто хочу оставить это здесь. Это был сет-лист сегодняшнего вечера в Помпеях. Да, действительно: мы исполнили «Echoes» полностью (все 25 минут!) на той же самой освященной земле, где PINK FLOYD исполнили ее более 50 лет назад!!! Это было действительно нечто из ряда вон выходящее... вечер, который я всегда буду бережно хранить в памяти! Вау...»







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