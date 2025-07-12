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*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 63
*Новое видео AMORPHIS 49
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 49
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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Venom

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12 июл 2025 : 		 Бывшие из VENOM выйдут на одну сцену

18 июн 2025 : 		 Вокалист VENOM утверждает, что весь дизайн — его. Но согласны не все

25 май 2025 : 		 Бывший барабанщик VENOM заканчивает книгу

14 янв 2025 : 		 Альбомы VENOM будут переизданы

9 дек 2024 : 		 Видео с выступления VENOM

19 авг 2024 : 		 Видео с выступления VENOM

1 ноя 2023 : 		 Оригинальный гитарист VENOM об альбоме 1981 года

17 июн 2023 : 		 Барабанщик VENOM: «Классический состав? Ну не...»

3 мар 2023 : 		 Бывший барабанщик VENOM успешно сражается с болезнью

7 янв 2023 : 		 Кассетный бокс-сет от VENOM

29 дек 2022 : 		 Бывший вокалист VENOM ответил на критику фанатов

26 дек 2022 : 		 MANTAS ответил CRONOS'у: «Посмотри видео своей собственной группы, если хочешь увидеть некачественное выступление»

14 дек 2022 : 		 CRONOS о реюнионе VENOM: «Последнее, что я хочу — выйти на сцену с этим старыми ублюдками»

7 окт 2022 : 		 MANTAS — о возможности собраться оригинальному составу VENOM

5 окт 2022 : 		 Бывший гитарист VENOM заявил, что они были первой блэк-металлической группой

28 сен 2022 : 		 У бывшего барабанщика VENOM рак

12 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM

8 авг 2022 : 		 VENOM завершают работу над альбомом

5 июл 2022 : 		 Видео с выступления VENOM

18 апр 2022 : 		 Видео с выступления VENOM

4 мар 2022 : 		 MANTAS — о возможности собрать оригинальный состав VENOM

13 янв 2022 : 		 Концертное видео VENOM 1985 года

20 апр 2021 : 		 Бокс-сет VENOM доступен для предзаказа

1 мар 2021 : 		 Вокалист VENOM INC. — о бокс-сете VENOM

8 июл 2020 : 		 Сборник VENOM выйдет летом

21 июн 2020 : 		 Вышла фигурка VENOM
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Бывшие из VENOM выйдут на одну сцену



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UPP-tone Music сообщили, что два бывших члена VENOM, Jeff "Mantas" Dunn (guitar) и Antony "Abaddon" Bray (drums) объединяться в специальном концерте, который пройдет тридцатого ноября в Shinjuku Antiknock, Токио. По сообщению организаторов, они отыграют классику VENOM при поддержке первоклассных местных музыкантов: Masaki "Gezol" Tachi (SABBAT) на басу и вокале, Mirai Kawashima (SIGH) на вокале, Shinji "Samm" Tachi (METALUCIFER) на ударных и Noboru "Jero" Sakuma (ABIGAIL) на гитаре. На разогреве выступят SURVIVE и HELL FREEZES OVER.








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12 июл 2025
J
Jack of Diamonds
будет теперь 3 венома?
просмотров: 243

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