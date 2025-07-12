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Бывшие из VENOM выйдут на одну сцену



UPP-tone Music сообщили, что два бывших члена VENOM, Jeff "Mantas" Dunn (guitar) и Antony "Abaddon" Bray (drums) объединяться в специальном концерте, который пройдет тридцатого ноября в Shinjuku Antiknock, Токио. По сообщению организаторов, они отыграют классику VENOM при поддержке первоклассных местных музыкантов: Masaki "Gezol" Tachi (SABBAT) на басу и вокале, Mirai Kawashima (SIGH) на вокале, Shinji "Samm" Tachi (METALUCIFER) на ударных и Noboru "Jero" Sakuma (ABIGAIL) на гитаре. На разогреве выступят SURVIVE и HELL FREEZES OVER.















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