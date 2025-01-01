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Вокалист DROWNING POOL: «Постараемся успеть до конца года»



В рамках недавнего интервью The Dark, вокалист DROWNING POOL C.J. Pierce ответил на вопрос о том, когда фэны в праве ожидать новую пластинку:



«На прошлой неделе мы были в студии, работали над записью четырех новых песен. А потом Ryan's снова были у меня дома [в Техасе] — вчера вечером и позапрошлым вечером тоже. Мы записали еще две [песни] буквально на ходу.



У нас наготове много идей, и каждый раз, когда мы собираемся вместе, потому что Ryan'a нет в городе — он живет в Великобритании, — когда он приезжает, он остается в домашней студии, и мы погружаемся в работу над материалом. Это было очень весело. На днях мы не спали до трех часов ночи, просто работали над новыми мелодиями. Так что мы стараемся все закончить до конца года. Единственное, что нам мешает, — это выбрать время, чтобы прийти в студию и записать альбом. Но наша цель — сделать всё как можно скорее. Поэтому мы использовали любую возможность в перерывах между гастролями и концертами, когда выпадало несколько свободных дней, мы шли и записывались. Так что мы совершенно точно хотим что-то выпустить. Я пока не могу назвать конкретную дату, просто из-за жизненных перипетий и других обстоятельств, которые мешают. Но мы усиленно работаем над альбомом. Большая часть работы уже сделана, [и мы] близки к финишной черте… Конец года, это точно, чувак. Мы должны этого добиться. Остановиться, выдать и чтоб все понеслось! Это должно произойти».







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