Новый альбом GORGUTS выйдет в 2026

GORGUTS в настоящий момент работают в студии над новым материалом:
«Привет всем, дорогие Gorguthians! Многие из вас спрашивали о новом материала и вот вам последняя информация: ребята в новой студии Colin Marston'a! Они три дня работали над демо четырех песен, которые будут включены в новую студийную пластинку. Официальной даты выхода пока нет, но ожидайте полноформатную пластинку в 2026 году и следите за новостями!»
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