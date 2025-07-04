сегодня



Новый альбом GORGUTS выйдет в 2026



GORGUTS в настоящий момент работают в студии над новым материалом:



«Привет всем, дорогие Gorguthians! Многие из вас спрашивали о новом материала и вот вам последняя информация: ребята в новой студии Colin Marston'a! Они три дня работали над демо четырех песен, которые будут включены в новую студийную пластинку. Официальной даты выхода пока нет, но ожидайте полноформатную пластинку в 2026 году и следите за новостями!»





View this post on Instagram

















+2 -0



( 1 ) просмотров: 206

