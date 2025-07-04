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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 100
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*BLACK SABBATH репетируют 29
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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 100
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 46
*BLACK SABBATH репетируют 29
*Вокалист SEPULTURA: «Цель артиста — побуждать себя делать сл... 25
*Из CROSSFAITH уволили гитариста за связь с 14-летней 25
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Gorguts

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4 июл 2025 : 		 Новый альбом GORGUTS выйдет в 2026

13 дек 2023 : 		 GORGUTS сменили ударника

22 окт 2023 : 		 GORGUTS начнут работу уже осенью

9 дек 2022 : 		 GORGUTS возвращаются на сцену

13 апр 2016 : 		 GORGUTS стали жертвами вандализма

7 апр 2016 : 		 Новая песня GORGUTS

25 фев 2016 : 		 Новый ЕР GORGUTS выйдет в мае

20 авг 2015 : 		 Новый альбом GORGUTS будет состоять из одного трека

11 фев 2015 : 		 Переиздание GORGUTS выйдет в апреле

9 апр 2014 : 		 GORGUTS выпустят бокс-сет

18 мар 2014 : 		 GORGUTS расстались с ударником

30 авг 2013 : 		 Новый альбом GORGUTS доступен для прослушивания

27 авг 2013 : 		 Новая песня GORGUTS

30 июл 2013 : 		 Новая песня GORGUTS

11 июл 2013 : 		 Новая песня GORGUTS

21 июн 2013 : 		 Видео с текстом от GORGUTS

19 июн 2013 : 		 Обложка нового альбома GORGUTS

5 июн 2013 : 		 Новый альбом GORGUTS выйдет в июне

6 фев 2013 : 		 GORGUTS на SEASON OF MIST

7 мар 2012 : 		 Видео с выступления GORGUTS

29 дек 2011 : 		 Альбом GORGUTS выйдет на виниле

28 фев 2011 : 		 Лидер GORGUTS о новом альбоме

27 янв 2011 : 		 Альбомы GORGUTS выйдут на виниле

27 май 2010 : 		 GORGUTS работают над новым альбомом

24 мар 2010 : 		 Семплы новой песни GORGUTS

14 мар 2009 : 		 Реформированные GORGUTS работают над новым материалом
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Новый альбом GORGUTS выйдет в 2026



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GORGUTS в настоящий момент работают в студии над новым материалом:

«Привет всем, дорогие Gorguthians! Многие из вас спрашивали о новом материала и вот вам последняя информация: ребята в новой студии Colin Marston'a! Они три дня работали над демо четырех песен, которые будут включены в новую студийную пластинку. Официальной даты выхода пока нет, но ожидайте полноформатную пластинку в 2026 году и следите за новостями!»




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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4 июл 2025
Khanate
кажется Люку норм с темпом "один альбом раз в 10-12 лет" 

















просмотров: 206





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