JOE PERRY о документальном фильме HOLLYWOOD VAMPIRES

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США
26 июл 2018 :
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Закулисные съёмки из тура HOLLYWOOD VAMPIRES
17 май 2018 :
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ALICE COOPER об участнике HOLLYWOOD VAMPIRES Джонни Деппе: «Люди будут очень удивлены, услышав, как он играет»
16 фев 2018 :
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HOLLYWOOD VAMPIRES хотят записать оригинальный материал
23 янв 2017 :
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HOLLYWOOD VAMPIRES выступили на NAMM
16 авг 2016 :
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ALICE COOPER о JOE PERRY: «Он был просто не готов к туру»
24 июл 2016 :
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JOE PERRY вернулся на сцену с HOLLYWOOD VAMPIRES
13 июл 2016 :
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HOLLYWOOD VAMPIRES отыграли первое шоу без Joe Perry
31 май 2016 :
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Видео с выступления HOLLYWOOD VAMPIRES
26 май 2016 :
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ALICE COOPER: "JOE PERRY просил уроки у JOHNNY DEPP'a"
18 апр 2016 :
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ALICE COOPER о туре HOLLYWOOD VAMPIRES
12 апр 2016 :
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Гитарист HOLLYWOOD VAMPIRES вспомнил Лемми
11 апр 2016 :
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HOLLYWOOD VAMPIRES отправятся в мировой тур
16 фев 2016 :
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HOLLYWOOD VAMPIRES почтили память Лемми
26 сен 2015 :
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Профессиональное видео полного выступления HOLLYWOOD VAMPIRES
26 сен 2015 :
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Вокалистка HALESTORM исполнила кавер-версию LED ZEPPELIN с HOLLYWOOD VAMPIRES
17 сен 2015 :
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GEEZER BUTLER, TOM MORELLO, PERRY FARRELL, KESHA выступили с HOLLYWOOD VAMPIRES
4 сен 2015 :
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Кавер-версия LED ZEPPELIN от HOLLYWOOD VAMPIRES
26 авг 2015 :
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Кавер-версия THE WHO от HOLLYWOOD VAMPIRES
13 авг 2015 :
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Первое шоу HOLLYWOOD VAMPIRES состоится в сентябре
6 авг 2015 :
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ALICE COOPER, JOHNNY DEPP, DAVE GROHL, BRIAN JOHNSON, PAUL MCCARTNEY, SLASH на альбоме HOLLYWOOD VAMPIRES
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сегодня
JOE PERRY о документальном фильме HOLLYWOOD VAMPIRES
В недавнем интервью с Joe Perry у него спросили, какой сейчас статус HOLLYWOOD VAMPIRES:
«Ну, мы работаем над документальным фильмом. В нем есть несколько замечательных моментов. Я только что посмотрел черновой вариант. И он просто потрясающий.
Я до сих пор удивляюсь, что группа вообще зашевелилась, ведь у всех есть другие дела, особенно у Джонни. Для Джонни это не «я не могу сделать это в этот день», а «я не могу сделать это в этот месяц». Когда он работает над проектом, ему приходится выкраивать месяцы. И даже тогда он должен быть доступен для всего. Так что, когда я бываю в Лос-Анджелесе, я вижу, как он работает, и это, блин, очень тяжело. Я имею в виду, когда речь идет о том, чтобы собрать группу в дорогу. Сниматься в кино, в тех фильмах, которые он делает, — это очень непросто. Это действительно тяжело. Это отнимает у тебя много сил, и ты должен отказаться от своей жизни 24-7 на срок от месяца до года, неважно. И при этом Alice постоянно работает. Если вы не забронируете что-то почти на год вперед, он будет занят.
Я знаю, что все хотели бы еще поиграть в этой группе. И я думаю, что последняя наша запись была потрясающей. Это было так весело. Но об этом мы расскажем в документальном фильме. Так что я не знаю. Сейчас все связаны по рукам и ногам. Но я знаю, что в глубине души все думают, что было бы здорово снова собраться вместе. В любом случае, посмотрим, как все сложится».
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