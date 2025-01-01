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JOE PERRY о документальном фильме HOLLYWOOD VAMPIRES



В недавнем интервью с Joe Perry у него спросили, какой сейчас статус HOLLYWOOD VAMPIRES:



«Ну, мы работаем над документальным фильмом. В нем есть несколько замечательных моментов. Я только что посмотрел черновой вариант. И он просто потрясающий.



Я до сих пор удивляюсь, что группа вообще зашевелилась, ведь у всех есть другие дела, особенно у Джонни. Для Джонни это не «я не могу сделать это в этот день», а «я не могу сделать это в этот месяц». Когда он работает над проектом, ему приходится выкраивать месяцы. И даже тогда он должен быть доступен для всего. Так что, когда я бываю в Лос-Анджелесе, я вижу, как он работает, и это, блин, очень тяжело. Я имею в виду, когда речь идет о том, чтобы собрать группу в дорогу. Сниматься в кино, в тех фильмах, которые он делает, — это очень непросто. Это действительно тяжело. Это отнимает у тебя много сил, и ты должен отказаться от своей жизни 24-7 на срок от месяца до года, неважно. И при этом Alice постоянно работает. Если вы не забронируете что-то почти на год вперед, он будет занят.



Я знаю, что все хотели бы еще поиграть в этой группе. И я думаю, что последняя наша запись была потрясающей. Это было так весело. Но об этом мы расскажем в документальном фильме. Так что я не знаю. Сейчас все связаны по рукам и ногам. Но я знаю, что в глубине души все думают, что было бы здорово снова собраться вместе. В любом случае, посмотрим, как все сложится».







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