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Ozzy Osbourne

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|||| 3 июл 2025

OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис»



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OZZY OSBOURNE ответил на вопросы перед прощальном концертом "Back To The Beginning":

Что это шоу значит для вас лично?

«Это мой последний выход на бис, это мой шанс сказать спасибо моим фанатам за то, что они всегда поддерживали меня и были рядом со мной».

Каково это — выступать на последнем концерте в Бирмингеме?

«Я не смог бы провести своё последнее шоу в другом месте. Я должен был вернуться к началу».

Что, как вы надеетесь, фанаты вынесут из «Back to the Beginning»?

«Надеюсь, они почувствуют, что их ценят за то, как много они для меня значат».

Почему для этого выступления была важна прямая трансляция?

«Мы не собирались устраивать прямую трансляцию, это не входило в наши планы. Я был удивлён, как много людей обратилось к нам с предложением провести такую трансляцию, и это был отличный шанс для тех, у кого не было возможности купить билет, увидеть шоу».

Можете ли вы поделиться какими-нибудь воспоминаниями о Villa Park или о выступлении в родном городе?

«У меня остались такие воспоминания о Villa Park: каждую субботу, когда проходил матч, я выходил со своими друзьями, стоял возле стадиона и просил у людей шиллинг, чтобы присмотреть за их машиной».

Что для вас значит этот легендарный состав?

«Для меня это очень много значит, я в вечном долгу перед ними за то, что они пришли ради меня и фанатов. Я не могу выразить это словами, но мне очень приятно, я ощущаю благословение».

Вы рассматриваете это как прощание или как начало чего-то другого?

«Это прощание с моими живыми выступлениями, и это отличный способ закончить».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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3 июл 2025
WahrandPhain
бля ответы будто нейросеть писала
3 июл 2025
K
KillTimer
WahrandPhain, как и вопросы
4 июл 2025
resurgamresponses
Надо быть реалистами. Вопросы писали в пресс-службе, ну может быть, издание само написало. ответы писала пресс-служба. Вот только насчёт шиллинга есть небольшие сомнения, не более того. 

















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