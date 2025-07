сегодня



Новое видео WARMEN



WARMEN выпустят новую работу, получившую название "Band Of Brothers", 15 августа на Reaper Entertainment. В рамках выступления на Summer Breeze Open Air, группа впервые представит новую пластинку:



01. Band Of Brothers

02. One More Year

03. Nine Lives

04. When Doves Cry Blood

05. Out For Blood

06. Kingdom Of Rust

07. March Or Die

08. Untouched

09. Coup De Grâce

10. Dethroned

