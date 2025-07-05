4 июл 2025



Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре»



В интервью BBC Midlands Today Tony Iommi прокомментировал шоу "Back To The Beginning":



«Мы все очень нервничаем. Мы выступаем в родном городе, с нами большое количество других групп, а мы сами не играли вместе уже двадцать лет».



Однако он добавил, что подготовка к выступлению прошла успешно:



«Люди приедут со всего мира, и у меня это в голове не укладывается».



Ожидается, что на мероприятии, где выступят Metallica, Slayer, Pantera, Halestorm и Anthrax, будет присутствовать более 40 000 фанатов. Из-за проблем со здоровьем Ozzy исполнит только четыре песни, а Iommi объяснил, что репетиции были тяжёлыми для всего классического состава Black Sabbath.



«Я бы не сказал, что это было легко, это было тяжело, потому что никто из нас не молодеет, и стоять на сцене по нескольку часов утомительно. Ozzy не сможет выдержать полноценный концерт, но поет он хорошо. Он исполнит четыре песни. Очень грустно видеть в каком он состоянии, но такова жизнь. Нет другого выхода, кроме как смириться с ней».



Tony по-прежнему с любовью вспоминают свой родной город:



«Я не помню, что было вчера, но мы помним, что было в те дни, куда мы ходили и какие концерты давали».



По его словам, это делает прощание со сценой в Бирмингеме особенно пронзительным:



«Это совершенно не похоже на всё, что мы делали, прежде мы играли для 300 000 человек, но выступать сейчас здесь настоящее испытание для нервов».



Он также считает, что после этого возвращения больше не будет:



«Мы больше никогда не будем выступать, на этом всё».



Он выразил надежду, что концерт завершится на хорошей ноте, а когда его спросили, каким, по его мнению, будет наследие Black Sabbath, он ответил, что это будут группы, которые пошли по их стопам, и они продолжат их дело.







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