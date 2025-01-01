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Slayer

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Видео с выступления SLAYER



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Видео с выступления SLAYER, которое состоялось третьего июля на 35-тысячном Blackweir Fields, Cardiff, доступно для просмотра ниже. В качестве разогрева были задействованы AMON AMARTH, ANTHRAX, MASTODON, HATEBREED и NECKBREAKKER.




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