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VINNY APPICE: «А меня на финал BLACK SABBATH не позвали!»



VINNY APPICEв интервью радиостанции WRIF спросили, приглашали ли его на финальное шоу BLACK SABBATH:



«Нет. Они не стали со мной связываться, потому что времена изменились, и я ассоциируюсь с версией Ронни Джеймса Дио в BLACK SABBATH. Но я в своё время участвовал в европейском турне с Ozzy и BLACK SABBATH, что, на мой взгляд, было круто. Я сидел за барабанной установкой лицом к публике, видел перед собой Ozzy, Tony, Geezer'a и думал: "Это чертовски круто. Я теперь с оригинальной группой". С Ронни, конечно, было круто, но в тот момент я думал: "Вот это да!" Я единственный другой барабанщик, который играл с ними тремя на тот момент. Так что для меня это было очень круто. Я больше ассоциируюсь с Дио, так что меня сейчас не пригласили. Всё в порядке».



Vinny рассказал, что более четверти века назад он отыграл всего несколько концертов в составе BLACK SABBATH с Ozzy на вокале:



«Мы немного выступали в Америке. Мы отыграли 10–12 концертов, что-то вроде того».



О том, каково гастролировать с Ozzy, Vinny сказал:



«Он довольно сумасбродный. Но с ним очень весело. Мы много раз сидели и разговаривали, и он был прекрасен. Он был классным. И то, что вы видите по телевизору, — это он. Он расскажет вам одну и ту же историю несколько раз. Он забывает, что уже рассказывал вам. А вы просто сидите и слушаете. "Ozzy, ты уже рассказывал мне это" — я не могу ему это сказать. Ozzy был великолепен.



Когда мы начали играть, Ozzy решил, что будет очень забавно прийти во время выступления с ведром воды и выплеснуть его на меня. А я такой: "Вот блин". Я был весь мокрый, барабаны все мокрые и не очень хорошо звучали. Он сделал это дважды. Туровой команде пришлось всё вытирать. Но он смеялся. А на следующее утро Sharon спросила: "Vinny, как дела?" Я ответил: "Всё отлично. Просто потрясающе. Но он обливает меня водой". А она спрашивает: "Да?" И на этом обливания прекратились. Это показало, кто носит юбку у них в семье".



На вопрос Meltdown о том, когда состоялся этот тур, Appice ответил:



«Думаю, это было в 1999-м году. Я поехал с ними в европейский тур, потом был перерыв на Рождество, а затем они отправились в тур по Америке. Но Bill Ward вернулся. В тот момент у него были проблемы со здоровьем. Bill вернулся, а Sharon хотела, чтобы я участвовал в туре на случай, если Bill будет не в состоянии играть. Так что я провёл с ними целый тур и не играл. Это было очень странно. А если бы у Билла возникли проблемы, я бы сыграл за него, продолжил бы шоу. Я был на скамейке запасных. Так что это было довольно забавно».







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