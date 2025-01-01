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Вокалист L.A. GUNS дал совет молодым



PHIL'a LEWIS'a в недавнем интервью спросили, какой бы он мог дать совет молодым музыкантам:



«Ну, в творческой среде совет, который я сам никогда не принимал, — у вас должен быть какой-то запасной вариант. У меня никогда не было запасного варианта. Но, оглядываясь назад, могу сказать, что были моменты, когда все было не так уж и стабильно. Просто имейте в виду, что, когда вы только начинаете, все будет происходить нерегулярно. Ты будешь очень занят, а потом просидишь чертовски мучительное время между концертами и сойдешь с ума. Вы будете думать: "Ну все. Что я делаю? Зачем я это делаю?". И много сомнений в себе. Но надо держаться. И очень важно помнить о той радости, которую дарит вам каждый концерт, каждое глубокое причастие, если хотите. Вы со своей группой, вы в другом городе, вы играете свою музыку перед людьми [которым она нравится]... И это такое прекрасное чувство. И никогда не забывайте об этом. Я никогда не забывал, я никогда не терял того заряда, который я получал от этих выступлений.



Я нервничаю — сильно нервничаю перед выступлением. Я до сих пор переживаю. А Steven Tyler [AEROSMITH] знаменит тем, что говорит: «Примите этих бабочек». Но я скажу вам, что когда я на сцене, через минуту или две после начала первой песни, я более расслаблен, более спокоен, более сосредоточен, чем... Для меня это как дзен - быть в таком положении. А потом я ухожу со сцены и думаю: «Какого хрена я волновался?». И я всегда так поступаю. И не собираюсь ничего менять. Так будет всегда. Но, да, наслаждайтесь всеми аспектами происходящего и не забывайте, какова ваша главная, ваша внутренняя цель. Если ваша цель: «Я хочу быть рок-звездой и зарабатывать много денег», то я мало что могу вам сказать. Но если вы хотите вести богемный образ жизни, вести альтернативный образ жизни и быть артистом, я могу говорить об этом часами. Но да, просто оставайтесь верными своему ремеслу».







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