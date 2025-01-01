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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 63
*Новое видео AMORPHIS 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 32
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L.A. Guns

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16 мар 2025 : 		 TRACII GUNS о Джени Лейне

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3 мар 2025 : 		 L.A. GUNS: «Глэм был вечеринкой, а гранж — похмельем»

3 мар 2025 : 		 RILEY'S L.A. GUNS всё

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6 фев 2025 : 		 Новое видео L.A. GUNS

19 янв 2025 : 		 Новый альбом L.A. GUNS выйдет весной

24 дек 2024 : 		 Новый альбом L.A. GUNS выйдет весной

8 окт 2024 : 		 Лидер L.A. GUNS: «Смерть фальшивому глэм-року»

3 авг 2024 : 		 Акустика от RILEY'S L.A. GUNS

5 июл 2024 : 		 L.A. GUNS закончили запись

29 июн 2024 : 		 Лидер L.A. GUNS о подкладках

31 май 2024 : 		 L.A. GUNS на CLEOPATRA RECORDS

8 май 2024 : 		 Альбом RILEY'S L.A. GUNS выйдет летом

24 янв 2024 : 		 Видео с выступления RILEY'S L.A. GUNS

17 янв 2024 : 		 Видео полного выступления L.A. GUNS

15 янв 2024 : 		 Новый альбом L.A. GUNS выйдет зимой

20 дек 2023 : 		 PHIL LEWIS о смерти Стива Райли

28 окт 2023 : 		 PHIL LEWIS шокирован новостью о смерти Стива Райли

28 окт 2023 : 		 Умер барабанщик L.A. GUNS

2 окт 2023 : 		 Новая песня RILEY'S L.A. GUNS

13 апр 2023 : 		 Гитарист L.A. GUNS: «Подкладки? Какие такие подкладки?!»
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Вокалист L.A. GUNS дал совет молодым



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PHIL'a LEWIS'a в недавнем интервью спросили, какой бы он мог дать совет молодым музыкантам:

«Ну, в творческой среде совет, который я сам никогда не принимал, — у вас должен быть какой-то запасной вариант. У меня никогда не было запасного варианта. Но, оглядываясь назад, могу сказать, что были моменты, когда все было не так уж и стабильно. Просто имейте в виду, что, когда вы только начинаете, все будет происходить нерегулярно. Ты будешь очень занят, а потом просидишь чертовски мучительное время между концертами и сойдешь с ума. Вы будете думать: "Ну все. Что я делаю? Зачем я это делаю?". И много сомнений в себе. Но надо держаться. И очень важно помнить о той радости, которую дарит вам каждый концерт, каждое глубокое причастие, если хотите. Вы со своей группой, вы в другом городе, вы играете свою музыку перед людьми [которым она нравится]... И это такое прекрасное чувство. И никогда не забывайте об этом. Я никогда не забывал, я никогда не терял того заряда, который я получал от этих выступлений.

Я нервничаю — сильно нервничаю перед выступлением. Я до сих пор переживаю. А Steven Tyler [AEROSMITH] знаменит тем, что говорит: «Примите этих бабочек». Но я скажу вам, что когда я на сцене, через минуту или две после начала первой песни, я более расслаблен, более спокоен, более сосредоточен, чем... Для меня это как дзен - быть в таком положении. А потом я ухожу со сцены и думаю: «Какого хрена я волновался?». И я всегда так поступаю. И не собираюсь ничего менять. Так будет всегда. Но, да, наслаждайтесь всеми аспектами происходящего и не забывайте, какова ваша главная, ваша внутренняя цель. Если ваша цель: «Я хочу быть рок-звездой и зарабатывать много денег», то я мало что могу вам сказать. Но если вы хотите вести богемный образ жизни, вести альтернативный образ жизни и быть артистом, я могу говорить об этом часами. Но да, просто оставайтесь верными своему ремеслу».




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