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THE ROCKETT MAFIA могут придумать свое
Rikki Rockett в недавнем интервью ответил на вопрос о том, думал ли он и коллеги по THE ROCKETT MAFIA о создании каких-то собственных композиций:
«Да, это так. На самом деле, мы с Mick'ом играли и обсуждали все это. И у нас уже есть пара вещей. Мы просто пытаемся делать шаг за шагом и собрать все кусочки воедино. Так что если мы что-то сделаем, то сможем приложить к этому приличные усилия, а не, простите за мой французский, халтурить. Я не хочу этого делать».
Говоря о своем желании сохранить состав THE ROCKETT MAFIA прежним, если это возможно, Rikki сказал: «Ну, я надеюсь на это. Bryan делает пару других проектов и все такое, но сейчас мы не настолько крупные, чтобы все могли просто получать зарплату и тусоваться вместе. Так что я просто делаю шаг за шагом».
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