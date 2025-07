THE ROCKETT MAFIA могут придумать свое

сегодня



Rikki Rockett в недавнем интервью ответил на вопрос о том, думал ли он и коллеги по THE ROCKETT MAFIA о создании каких-то собственных композиций:



«Да, это так. На самом деле, мы с Mick'ом играли и обсуждали все это. И у нас уже есть пара вещей. Мы просто пытаемся делать шаг за шагом и собрать все кусочки воедино. Так что если мы что-то сделаем, то сможем приложить к этому приличные усилия, а не, простите за мой французский, халтурить. Я не хочу этого делать».



Говоря о своем желании сохранить состав THE ROCKETT MAFIA прежним, если это возможно, Rikki сказал: «Ну, я надеюсь на это. Bryan делает пару других проектов и все такое, но сейчас мы не настолько крупные, чтобы все могли просто получать зарплату и тусоваться вместе. Так что я просто делаю шаг за шагом».







