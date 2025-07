5 июл 2025



Бывший вокалист EXODUS: «Сыграю 17 песен, много редких»



STEVE 'ZETRO' SOUZA в интервью Zetro's Toxic Vault рассказал о том, что поклонники вправе ожидать от его грядушего сольного тура по Южной Америке:



«Я согласился поехать в Южную Америку сам, как Zetro, а не как какая-либо другая группа, с которой я играл раньше. Вроде как [Ронни Джеймс] Дио или как Ozzy [Osbourne]. Если честно, я никогда не рассматривал себя таким образом. Я всегда чувствовал себя более комфортно в группе. Но все сложилось так, что это сыграло в мою пользу, и я готов отправиться в этот тур. И я рад, что согласился, потому что отзывы, которые я получаю, очень, очень положительные, и многие люди в индустрии, которые знают меня и [которые], я думаю, не были слишком довольны тем, как все сложилось в начале этого года [после увольнения Zetro из EXODUS], поддерживают меня, что очень здорово».



Что касается того, какие песни он будет исполнять во время предстоящего тура, Zetro сказал:



«Я не собираюсь исполнять никаких песен TENET. И я не буду исполнять ничего из DUBLIN DEATH PATROL. Так что позвольте мне просто раскрыть карты. Если вам нравится альбом TENET «Sovereign», который вышел в 2009 году, — там были я, Jed Simon, Byron Stroud, Gene Hoglan и Glen Alvelais, — то мы не будем исполнять ни одной из этих песен, потому что я хочу снова работать с TENET. Я хотел бы сыграть несколько концертов с этими ребятами, так что я посчитал, что не должен сейчас эксплуатировать эти песни. В основном, я буду играть материал TESTAMENT [времен] LEGACY, потому что, опять же, я хочу, чтобы вы знали — я никогда не был участником TESTAMENT; я выступал только в LEGACY. Они стали TESTAMENT уже после моего ухода из группы. Я знаю, что сейчас это песни TESTAMENT, но до этого они были песнями LEGACY, которые я написал и записал. Так что я чувствую себя очень комфортно, играя их. И, конечно же, я буду играть песни EXODUS. Что я не буду играть из EXODUS — я не буду играть ничего из «Bonded By Blood», и я не буду играть ни одной песни времен Rob'а [Dukes].



У меня так много песен в моем собственном каталоге, которые никогда не исполнялись вживую, прошло — сколько? — 35 лет с тех пор, как они исполнялись, или больше. В этом списке есть песни, которые я никогда не исполнял вживую. Поэтому я решил, что вместо того, чтобы давать вам, ребята, то же самое шоу, которое вы могли видеть раньше, я пытаюсь дать вам другое шоу, что-то, когда вы придете и увидите, как играет моя группа, вы услышите песни, которые вы не обязательно услышите, если пойдете на EXODUS — или, может быть, даже на TESTAMENT. Я знаю, что Chuck [Billy, вокалист TESTAMENT] иногда исполняет некоторые из [ранних] песен, например, когда они полностью отыгрывают альбом от начала до конца и все такое, и тогда их исполняют, но те песни, которые я выбрал, вы, ребята, никогда не слышали, чтобы я пел их раньше, кроме как на демо LEGACY. Так что это будет очень увлекательно. И опять же, песни, которые я никогда не играл. Есть пара песен, которые станут настоящим сюрпризом, и я не думаю, что группа когда-либо играла их, и я знаю, что мы не играли их в Южной Америке. Так что если я посмотрю на сет, который мы собираемся играть, то, возможно, в нем есть лишь четыре темы, которые вы слышали, как я пою вживую, что-то вроде того... Я не могу вспомнить точно. Я знаю, что мы часто ездим в Южную Америку с тех пор, как я воссоединился с EXODUS в 2014 году, и мы отыграли там множество программ. Но, глядя на все это, я скажу, что из моего сольного сета вы могли слышать прежде, наверное, четыре песни. Остальные вы никогда не слышали, чтобы я пел раньше.



Я все равно хотел это сделать. У меня такой большой каталог песен за годы существования EXODUS, и я хотел сыграть некоторые из них, некоторые из тех, которые группа либо никогда не играла, либо уже не играет. И это хорошие песни, и они тяжелые. И это то, что я давно хотел сделать».



Что касается возможности написания и записи новой музыки, Zetro сказал:



«Я должен быть честным. Сейчас я вроде как не хочу. В моем каталоге так много песен, которые я мог бы исполнить, что вы скорее услышите их, нежели я буду пытаться записать сольный альбом Дио, Ozzy или Zetro. Во всяком случае, сейчас я хочу именно выступать. Но все может измениться.



Опять же, я повторял это сотни раз, мой каталог с EXODUS, с TESTAMENT и HATRIOT, и если бы я начал играть песни DUBLIN DEATH PATROL или даже песни TENET, это пять групп, у которых есть что сыграть. И еще. Я выступаю с трибьютом AC/DC с 2009 года. Вполне вероятно, что вы услышите что-нибудь из AC/DC. Так что я сделаю тур интересным. Я собираюсь повеселить вас».



Что касается того, сколько композиций войдет в его сольный сет, Zetro сказал:



«Думаю, 17 песен. Я бы сказал, 16 или 17 песен. Некоторые песни длинные, так что я скажу, что 90 минут, или это должно быть близко к 90 минутам. Посмотрим, что из этого получится. Может быть, мы добавим еще. Не знаю. Сомневаюсь. Я хочу сосредоточиться на тех песнях, которые были выбраны, и на тех, которые мы будем играть. И я очень хочу, чтобы они были абсолютно плотными и исполненными так, как они звучат на записи. Я считаю, что если ты заставишь песни звучать так, как они звучат на пластинке, то ты сделал все, что мог, чтобы донести их до слушателя. Вокально, и я буду честен с вами, я пел лучше всего, чем когда-либо пел в том последнем туре [EXODUS], который я провел [в конце 2024 года] с HAVOK. Я просто жег напалмом в вокальном плане. И я думаю, что во многом это связано с тем, что я слежу за своим весом и тому подобными факторами. Каждое утро я прохожу шесть миль. Недавно я начал играть в пиклбол.



Я знаю, что мне 61 год. Я знаю, что время подкрадывается ко мне, но я вижу, как многие другие артисты выходят на сцену, и меня передергивает, когда я вижу их выступления, потому что это просто ужасно. Это просто ужасно, и, возможно, им пора завязывать. И если бы я так думал о себе, я бы не занимался этим, потому что я первый, кто должен себя критиковать. Но я думаю, что в моей сегодняшней форме есть много уверенности. И опять же, если это будет продолжаться, например, если мы вернемся в Южную Америку, скажем, что мы очень хорошо выступим, и в следующем году они захотят вернуть нас или что-то еще, я поменяю песни. Я поменяю все песни, так что, возможно, одну или две я оставлю. Но именно поэтому я и устроил этот тур — я хочу сыграть некоторые из песен, которые я записал за прошедшие годы и которые я никогда, никогда, никогда не играл вживую».





