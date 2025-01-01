Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 101
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 48
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 36
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 31
*BLACK SABBATH репетируют 29
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 101
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 48
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 36
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 31
*BLACK SABBATH репетируют 29
[= ||| все новости группы



*

Black Veil Brides

*



5 июл 2025 : 		 BLACK VEIL BRIDES записали альбом

6 янв 2025 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES хвалит альбом MÖTLEY CRÜE

8 сен 2024 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES об опыте разогрева MÖTLEY CRÜE

3 сен 2024 : 		 Как BLACK VEIL BRIDES хотели повторить одноименный альбом METALLICA

17 июн 2024 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «Выпускать ли альбом?»

11 июн 2024 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «Почти все ссутся озвучить свое мнение»

3 июн 2024 : 		 Любит ли вокалист BLACK VEIL BRIDES METALLICA?

26 апр 2024 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

10 ноя 2023 : 		 BLACK VEIL BRIDES работают над новой музыкой

11 сен 2023 : 		 BLACK VEIL BRIDES и VILLE VALO записали кавер-версию хита SISTERS OF MERCY: ремикс

9 июн 2023 : 		 BLACK VEIL BRIDES и VILLE VALO записали кавер-версию хита SISTERS OF MERCY

22 фев 2023 : 		 Оркестровка от BLACK VEIL BRIDES

17 ноя 2022 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

12 окт 2022 : 		 Обложка нового релиза BLACK VEIL BRIDES

6 сен 2022 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

13 май 2022 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

4 апр 2022 : 		 У вокалиста BLACK VEIL BRIDES две полоски

6 фев 2022 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES о бисексуальности Супермена

27 янв 2022 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES признался, что уже шесть лет не брал в рот крепкого

28 дек 2021 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «COVID-ограничения плотно вошли в нашу жизнь»

30 окт 2021 : 		 Концертное видео BLACK VEIL BRIDES

13 авг 2021 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

22 июл 2021 : 		 BLACK VEIL BRIDES выпускают комиксы

4 июн 2021 : 		 Новая песня BLACK VEIL BRIDES

12 май 2021 : 		 Выход нового альбома BLACK VEIL BRIDES отложен

20 апр 2021 : 		 Акустический стрим от BLACK VEIL BRIDES
Показать далее
| - |

|||| 5 июл 2025

BLACK VEIL BRIDES записали альбом



zoom
Вокалист BLACK VEIL BRIDES Andy Biersack подтвердил, что группа работает над новым материалом:

«Мы закончили работу над новой пластинкой. На данный момент одна песня полностью сведена. Пока еще очень далеко. Но мы сами спродюсировали альбом - я и Jake [Pitts, гитарист BLACK VEIL BRIDES] были у руля — и это был первый раз, когда мы сами спродюсировали альбом, по крайней мере, оригинальный материал. Мы и раньше делали перезаписи, но это был первый раз, когда мы... Кроме того, он был лишен многих сторонних мнений».

На вопрос о том, было ли «сложнее или проще» самостоятельно продюсировать новый альбом, Andy сказал: «Я бы сказал, что это было немного сложнее в том смысле, что ты должен быть уверен, что все получится правильно. Я бы сказал, что мне было легче в вокальном плане, иногда — и я думаю, это будет зависеть от того, как люди это услышат, — но иногда, когда ты поешь, если ты работаешь с продюсером, который также является вокалистом, они хотят услышать что-то свое. Так что если я говорю: «Эта мелодия идет вот так», а они говорят: «О, эта мелодия должна идти вот так». И тогда вы говорите: «О», и это выглядит неестественно. Я всегда говорю, что есть определенные моменты, когда я слышу на записях, где я хотел бы, чтобы мелодия шла так, а кто-то другой хотел, чтобы она шла по-другому, и в итоге получается, что я не знаю, что хотел сказать в песне. А здесь все так, как я хочу, к лучшему или к худшему. Так что мы узнаем, был ли это правильный путь или нет. Мы узнаем. Посмотрим, понравится ли это людям»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 127





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом