5 июл 2025



BLACK VEIL BRIDES записали альбом



Вокалист BLACK VEIL BRIDES Andy Biersack подтвердил, что группа работает над новым материалом:



«Мы закончили работу над новой пластинкой. На данный момент одна песня полностью сведена. Пока еще очень далеко. Но мы сами спродюсировали альбом - я и Jake [Pitts, гитарист BLACK VEIL BRIDES] были у руля — и это был первый раз, когда мы сами спродюсировали альбом, по крайней мере, оригинальный материал. Мы и раньше делали перезаписи, но это был первый раз, когда мы... Кроме того, он был лишен многих сторонних мнений».



На вопрос о том, было ли «сложнее или проще» самостоятельно продюсировать новый альбом, Andy сказал: «Я бы сказал, что это было немного сложнее в том смысле, что ты должен быть уверен, что все получится правильно. Я бы сказал, что мне было легче в вокальном плане, иногда — и я думаю, это будет зависеть от того, как люди это услышат, — но иногда, когда ты поешь, если ты работаешь с продюсером, который также является вокалистом, они хотят услышать что-то свое. Так что если я говорю: «Эта мелодия идет вот так», а они говорят: «О, эта мелодия должна идти вот так». И тогда вы говорите: «О», и это выглядит неестественно. Я всегда говорю, что есть определенные моменты, когда я слышу на записях, где я хотел бы, чтобы мелодия шла так, а кто-то другой хотел, чтобы она шла по-другому, и в итоге получается, что я не знаю, что хотел сказать в песне. А здесь все так, как я хочу, к лучшему или к худшему. Так что мы узнаем, был ли это правильный путь или нет. Мы узнаем. Посмотрим, понравится ли это людям»







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