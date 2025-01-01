BLACK VEIL BRIDES записали альбом

Вокалист BLACK VEIL BRIDES Andy Biersack подтвердил, что группа работает над новым материалом:
«Мы закончили работу над новой пластинкой. На данный момент одна песня полностью сведена. Пока еще очень далеко. Но мы сами спродюсировали альбом - я и Jake [Pitts, гитарист BLACK VEIL BRIDES] были у руля — и это был первый раз, когда мы сами спродюсировали альбом, по крайней мере, оригинальный материал. Мы и раньше делали перезаписи, но это был первый раз, когда мы... Кроме того, он был лишен многих сторонних мнений».
На вопрос о том, было ли «сложнее или проще» самостоятельно продюсировать новый альбом, Andy сказал: «Я бы сказал, что это было немного сложнее в том смысле, что ты должен быть уверен, что все получится правильно. Я бы сказал, что мне было легче в вокальном плане, иногда — и я думаю, это будет зависеть от того, как люди это услышат, — но иногда, когда ты поешь, если ты работаешь с продюсером, который также является вокалистом, они хотят услышать что-то свое. Так что если я говорю: «Эта мелодия идет вот так», а они говорят: «О, эта мелодия должна идти вот так». И тогда вы говорите: «О», и это выглядит неестественно. Я всегда говорю, что есть определенные моменты, когда я слышу на записях, где я хотел бы, чтобы мелодия шла так, а кто-то другой хотел, чтобы она шла по-другому, и в итоге получается, что я не знаю, что хотел сказать в песне. А здесь все так, как я хочу, к лучшему или к худшему. Так что мы узнаем, был ли это правильный путь или нет. Мы узнаем. Посмотрим, понравится ли это людям»
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет