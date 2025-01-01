5 июл 2025



У THE CULT нет новой музыки



Гитариста THE CULT Billy Duffy в недавнем интервью спросили, как дела у группы с новой музыкой, особенно после того, как Ian Astbury недавно сказал, что "есть записи, которые совсем скоро будут закончены":



«Ну, Ian много чего говорит. Я даже не знаю, помнит ли он, что говорил это. Я постоянно пишу музыку, но, насколько я знаю, мы не принимаем активного участия в записи чего-либо. В конце концов, это произойдет, но я не знаю, что заставило его так сказать».







+0 -0



просмотров: 124

