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*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 48
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*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 31
*BLACK SABBATH репетируют 29
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The Cult

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5 июл 2025 : 		 У THE CULT нет новой музыки

22 апр 2025 : 		 Видео полного выступления THE CULT

14 мар 2025 : 		 Вокалист THE CULT о новой музыке

20 фев 2025 : 		 THE CULT работают над новыми песнями

9 июл 2024 : 		 Вокалист THE CULT: «Страсти у нас достаточно!»

14 янв 2024 : 		 Видео с выступления THE CULT

15 авг 2023 : 		 IAN ASTBURY и BILLY DUFFY исполнят музыку DEATH CULT

30 мар 2023 : 		 Новое видео THE CULT

2 ноя 2022 : 		 Гитарист THE CULT: «ЭлЭй уже не торт»

31 окт 2022 : 		 Фронтмен THE CULT считает, что их новая пластинка лучшая из лучших

19 окт 2022 : 		 Новое видео THE CULT

8 сен 2022 : 		 Новая песня THE CULT

26 июл 2022 : 		 Новая песня THE CULT

8 июл 2022 : 		 Новая песня THE CULT

29 май 2022 : 		 Основная часть альбома THE CULT готова

26 авг 2021 : 		 THE CULT отменили все шоу на 2021

14 июн 2021 : 		 THE CULT думают об альбоме

1 дек 2020 : 		 Гитарист THE CULT продает дом

16 авг 2020 : 		 THE CULT записывают альбом

2 июл 2020 : 		 THE CULT — о работе над новым материалом

7 май 2020 : 		 THE CULT на BLACK HILL RECORDS

27 дек 2019 : 		 Видео с выступления THE CULT

12 дек 2019 : 		 THE CULT работают над новым материалом

9 авг 2019 : 		 Лидер THE CULT о новом материале

4 май 2019 : 		 THE CULT открыли тур

20 май 2017 : 		 THE CULT почтили память Криса Корнелла
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|||| 5 июл 2025

У THE CULT нет новой музыки



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Гитариста THE CULT Billy Duffy в недавнем интервью спросили, как дела у группы с новой музыкой, особенно после того, как Ian Astbury недавно сказал, что "есть записи, которые совсем скоро будут закончены":

«Ну, Ian много чего говорит. Я даже не знаю, помнит ли он, что говорил это. Я постоянно пишу музыку, но, насколько я знаю, мы не принимаем активного участия в записи чего-либо. В конце концов, это произойдет, но я не знаю, что заставило его так сказать».




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