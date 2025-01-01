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Judas Priest

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Видео полного выступления JUDAS PRIEST



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Видео с выступления JUDAS PRIEST, которое состоялось второго июля в рамках Ferrara Summer Festival, доступно для просмотра ниже:

00:00 All Guns Blazing
05:47 Hell Patrol
09:24 You've Got Another Thing Comin'
15:34 Freewheel Burning
20:36 Breaking The Law
22:56 A Touch Of Evil
28:49 Night Crawler
34:34 Solar Angels
39:01 Gates Of Hell
43:49 Battle Hymn / One Shot At Glory
51:20 The Serpent And The King
55:57 Between The Hammer And The Anvil
01:00:46 Giants In The Sky
01:07:45 Painkiller
01:15:46 The Hellion / Electric Eye
01:20:06 Hell Bent For Leather
01:24:10 Living After Midnight




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