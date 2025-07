сегодня



Видео полного выступления JUDAS PRIEST



Видео с выступления JUDAS PRIEST, которое состоялось второго июля в рамках Ferrara Summer Festival, доступно для просмотра ниже:



00:00 All Guns Blazing

05:47 Hell Patrol

09:24 You've Got Another Thing Comin'

15:34 Freewheel Burning

20:36 Breaking The Law

22:56 A Touch Of Evil

28:49 Night Crawler

34:34 Solar Angels

39:01 Gates Of Hell

43:49 Battle Hymn / One Shot At Glory

51:20 The Serpent And The King

55:57 Between The Hammer And The Anvil

01:00:46 Giants In The Sky

01:07:45 Painkiller

01:15:46 The Hellion / Electric Eye

01:20:06 Hell Bent For Leather

01:24:10 Living After Midnight







