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Rimmar

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Fabio Lione в новом клипе RIMMAR



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Mighty Messenger (feat. Fabio Lione), новое видео RIMMAR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Raises", релиз которого намечен на четвертое июля на Rockshots Records:

1. Unreal (feat. Mattia Fagiolo)
2. Mighty Messenger (feat. Fabio Lione)
3. These Ruins (feat. Marco Bertuccelli)
4. 8th Sin (feat. Marco Andreotti)
5. Planet Mars (feat. Mattia Fagiolo)
6. Vortex (feat. Fabio Lione)
7. Queen of the Gold (feat. Marco Bertuccelli)
8. Cruel Summer (feat. Kyo Elisa Proietti)
9. Raises




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