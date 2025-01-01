5 июл 2025



Основатель TOTO готовит альбом



STEVE PORCARO третьего октября на Green Hill Music выпустит новую сольную работу, "The Very Day", первую с 2016 года



«Я оказался в таком удачном положении, когда вокруг стало спокойно. После многих лет круговерти и зарабатывания на жизнь музыкой у меня наконец-то появилось пространство для того, чтобы делать то, что я люблю: быть в студии и дописывать свои песни. Этот альбом стал для меня началом новой главы — никаких гастролей, никаких компромиссов, только создание музыки на моих собственных условиях».







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