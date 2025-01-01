Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 101
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 48
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 36
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 31
*BLACK SABBATH репетируют 29
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 101
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 48
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 36
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 31
*BLACK SABBATH репетируют 29
[= ||| все новости группы



*

Toto

*



5 июл 2025 : 		 Основатель TOTO готовит альбом

28 июл 2024 : 		 Клавишник TOTO продал права PRIMARY WAVE MUSIC

14 апр 2024 : 		 В чем гениальность барабанщика TOTO?

9 янв 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления TOTO

29 июл 2023 : 		 Видео полного выступления TOTO

2 мар 2022 : 		 Видео полного выступления TOTO

17 ноя 2021 : 		 TOTO набрали миллиард

31 авг 2021 : 		 Музыканты TESTAMENT, PROTEST THE HERO, THE ACACIA STRAIN, FROZEN SOUL, SHEARWATER исполняют хит TOTO

29 июн 2021 : 		 STEVE LUKATHER: «Новых пластинок TOTO не будет»

27 май 2021 : 		 Фрагмент нового релиза TOTO

15 апр 2021 : 		 Новый релиз TOTO выйдет летом

26 фев 2021 : 		 STEVE LUKATHER о будущем TOTO: «Мы вложились в имя, так, чёрт возьми, давайте использовать его!»

14 фев 2021 : 		 Новое видео вокалиста TOTO

21 окт 2020 : 		 TOTO собрали новый состав

14 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL и ROBIN MCAULEY исполняют TOTO

24 окт 2019 : 		 TOTO прекращают существование

22 окт 2019 : 		 DAVID PAICH присоединился на сцене к TOTO

26 май 2019 : 		 Ранее не издававшаяся песня TOTO

8 авг 2018 : 		 TOTO ответили WEEZER

25 июл 2018 : 		 STEVE LUKATHER выпускает мемуары

16 ноя 2017 : 		 Сборник лучших хитов TOTO выйдет в феврале

15 июн 2017 : 		 TOTO планируют юбилей

9 мар 2017 : 		 Бывший барабанщик PRIMAL FEAR почтил память Джеффа Поркаро

9 апр 2016 : 		 Основатель TOTO выпустит свой первый сольный альбом

17 мар 2015 : 		 Скончался басист TOTO Mike Porcaro

5 мар 2015 : 		 Новая песня TOTO
Показать далее
| - |

|||| 5 июл 2025

Основатель TOTO готовит альбом



zoom
STEVE PORCARO третьего октября на Green Hill Music выпустит новую сольную работу, "The Very Day", первую с 2016 года

«Я оказался в таком удачном положении, когда вокруг стало спокойно. После многих лет круговерти и зарабатывания на жизнь музыкой у меня наконец-то появилось пространство для того, чтобы делать то, что я люблю: быть в студии и дописывать свои песни. Этот альбом стал для меня началом новой главы — никаких гастролей, никаких компромиссов, только создание музыки на моих собственных условиях».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 131





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом