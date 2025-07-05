5 июл 2025



Барабанщик DARK ANGEL о главном уроке музыкальной индустрии



Gene Hoglan, сотрудничавший с TESTAMENT, DETHKLOK, DARK ANGEL, DEATH, FEAR FACTORY, STRAPPING YOUNG LAD и другими, о том, что является одним из самых востребованных музыкантов на металлической сцене:



«Я сделал себе имя. Я определённо барабанщик. Мне нравится делать то, чем я занимаюсь. Я настоящий пример того, как надо жить своей мечтой. Я встал на этот путь, когда мне было 11 лет. Тогда я решил: "Я буду рок-н-ролльным барабанщиком. Я буду играть в группах, увижу мир". К тому времени мне было 13, и я очень увлёкся металлом — мне было 12 в 1980 году, когда произошёл огромный всплеск металла, это был всё ещё лучший год для металла в истории, и всё это было свежим материалом, который я услышал. Так что это закрепило мою любовь к металлу. Вот почему я решил: "Я буду металлическим барабанщиком. Я буду играть быстро, тяжело. Я буду играть в самых тяжёлых группах, которые только смогу найти". И я не ограничивал себя одной группой. Даже тогда я говорил: "Я уверен, что буду играть с кучей музыкантов, и это будет здорово". И вот прошло 45 лет. Таким было моё желание. Это была мечта.



Недавно я столкнулся с термином "материализация", и мне кажется, что всё, что я слышу о материализации, я воплотил в жизнь. Я заставил это случиться. Я создал это в своём мозгу, я видел путь, по которому мне нужно было идти, и старался принимать правильные решения, насколько это возможно. Я был участником начальной сцены Лос-Анджелеса, на которой выступали DANTE FOX, GREAT WHITE, RATT, MÖTLEY CRÜE и DUBROW. Это было после QUIET RIOT. QUIET RIOT были немного раньше моего времени — QUIET RIOT с Рэнди Роудсом. Я ходил на концерты SNOW, A LA CARTE, одной из величайших групп в истории, когда мне было 13 лет, и стал приятелем этих ребят. Моя сестра была на пять лет старше меня, и она таскала меня на все эти концерты. И было просто потрясающе познакомиться со всеми этими ребятами, которые в итоге стали огромными звёздами. Но самое главное, чему я научился, это тому, что многие из тех групп, которые я видел в то время, добились успеха не с теми участниками, которые у них были, потому что мы потом ходили на вечеринки, и большая часть группы была довольно сплочённой, но в группе находился один парень, который просто напивался до чёртиков в среду вечером. А я всё это подмечал. Я не пил, не употреблял наркотики и видел, что происходит. Я подумал: "Вряд ли этот парень долго продержится в группе". Конечно же, его выгнали. Они взяли парня из другой группы, у него было больше опыта. Они подписали крупный контракт. Они добились больших успехов, а этот парень просто остался позади. Я видел, как это происходило много раз. Так что я был просто губкой, свидетелем всей этой деятельности, и я смог понять: "Так надо. А вот так не нужно. Не веди себя как ушлёпок"».



Он также рассказал об одном совете, который он получил в самом начале своей карьеры и который он принял близко к сердцу:



«Был один барабанщик в группе, которая впоследствии стала очень популярной, и когда мне было лет 15 или около того, я получил ключи от машины своих родителей, поехал за ним и забрал его, и он возил нас по городу. Мы чем-то занимались вместе. И самый большой урок, который я когда-либо получал, исходил от этого парня, когда он говорил со мной о своей философии достижения успеха в музыкальной индустрии. Он сказал — и это не шутка: "Мне всё равно, кого я должен обойти, через кого я должен перешагнуть, кого я должен бортануть, чтобы увеличить свои шансы и добиться большего в музыкальной индустрии. Мне всё равно, кого я должен кинуть, я сделаю это". И я понял это так: "Сделай наоборот". В итоге его выгнали из группы. Он участвовал в их первых записях, и они были просто убойными. Они были хорошо известны, особенно в Лос-Анджелесе, особенно на местной радиостанции KMET. У них был взлёт в 1983-м и 1984-м годах, как раз во время первого всплеска 1983-го и 1984-го годов. И это был самый большой урок, который я когда-либо получал. Из серии: "Что бы он ни сказал, сделай наоборот. И всё получится". И я всегда старался помогать другим людям. Если у меня есть друзья в группе, я говорю им: "Чувак, твоя группа очень крутая. Давай я представлю тебя своему звукозаписывающему лейблу". Или: "Я знаю того, кто мог бы вам помочь". Или: "Я знаю барабанщика, с которым вы могли бы сыграть..." И всё в таком духе. Старайтесь помогать людям. Не кидайте людей. Это был важный урок».







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