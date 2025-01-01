5 июл 2025



TOMMY LEE: 'Без OZZY OSBOURNE нас бы не было!»



TOMMY LEE в недавнем интервью рассказал о том, как BLACK SABBATH и OZZY OSBOURNE повлиял на его карьеру:



«Самая главная причина, по которой мы ещё существуем, это Ozzy. Я не могу выразить словами, насколько щедрым он был, когда мы гастролировали вместе в начале 1980-х. Обычно хедлайнеры резервируют кучу света и дают группам на разогреве только часть акустической системы, так что открывающая группа звучит не так громко, как хедлайнер. Ozzy сказал: "Вы можете использовать весь свет, весь звук, устроить долбаный взpыв". И это очень тронуло меня. Я никогда не видел такого великодушия и равенства, которого он хотел для всех.



У него есть фирменное движение. Он подпрыгивает на одном месте и хлопает. Когда он это делает, на его лице появляется злобная ухмылка, но я думаю, что злобная ухмылка — это счастье, потому что зал сходит с ума. Это даёт зрителям понять, что ты наслаждаешься происходящим так же или даже больше, чем они. Это связь с людьми. Эта связь важна. Иначе ты занимаешься этим только для себя.



Помню, когда шоу "The Osbournes" только вышло, я сказал: "Святые угодники, это круто. Он пускает людей в свой сумасшедший поезд!" В то время реалити-телевидение было на подъёме, и я думаю, что многие люди, особенно молодёжь, которая смотрела это шоу, вероятно, даже не подозревали, что он был участником BLACK SABBATH. Он просто продолжает возвращаться, и не изобретает себя заново, а находит другие способы общаться с людьми и веселиться на сцене и вне её».







+5 -0



просмотров: 383

