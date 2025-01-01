5 июл 2025



Барабанщик METALLICA: «BLACK SABBATH больше походили на зеркало того, что происходило в обществе»



Lars Ulrich дал интервью для The New York Times, в котором рассказал о влиянии BLACK SABBATH:



«Я вырос в Копенгагене и увидел Black Sabbath в 1977-м. В Дании было много британского поп-рока, такого как Sweet, Slade, Alvin Stardust и Rubettes, а Black Sabbath отличались от этого.



Музыка того времени, особенно в мире тяжёлого рока, была основана на таланте, и вокалисты умели петь и кричать. Глядя на Ozzy, можно было почувствовать, что он был скорее посланником или сосудом, который передавал эти слова. Это был иной вид общения, в нём был другой уровень подлинности.



BLACK SABBATH больше походили на зеркало того, что происходило в обществе. Когда они пели о Вьетнаме, о "War Pigs", о напалме, о протестах или об институциональной власти, реальность приобретала другое ощущение.



Я думаю, когда все фанаты смотрели на Ozzy, они чувствовали, что он находится на том же уровне, что и они, и он был их зеркалом. Это было предвестником панк-рока, который появился несколькими годами позже, в котором был элемент: "Я могу сделать это. Я могу быть таким человеком.



Sharon и Ozzy были так любезны, что позволили нам принять участие в их туре 1986 года. Было здорово находиться в компании легенды такого уровня, которая являлась непосредственной причиной того, чтобы мы вообще существовали как группа. То, что они верили в это настолько, что позволили нам разделить с ним сцену, было невероятно». http://blacksabbath.com





+0 -0



просмотров: 293

