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*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 48
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 36
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 31
*BLACK SABBATH репетируют 29
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Black Sabbath

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|||| 5 июл 2025

Барабанщик METALLICA: «BLACK SABBATH больше походили на зеркало того, что происходило в обществе»



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Lars Ulrich дал интервью для The New York Times, в котором рассказал о влиянии BLACK SABBATH:

«Я вырос в Копенгагене и увидел Black Sabbath в 1977-м. В Дании было много британского поп-рока, такого как Sweet, Slade, Alvin Stardust и Rubettes, а Black Sabbath отличались от этого.

Музыка того времени, особенно в мире тяжёлого рока, была основана на таланте, и вокалисты умели петь и кричать. Глядя на Ozzy, можно было почувствовать, что он был скорее посланником или сосудом, который передавал эти слова. Это был иной вид общения, в нём был другой уровень подлинности.

BLACK SABBATH больше походили на зеркало того, что происходило в обществе. Когда они пели о Вьетнаме, о "War Pigs", о напалме, о протестах или об институциональной власти, реальность приобретала другое ощущение.

Я думаю, когда все фанаты смотрели на Ozzy, они чувствовали, что он находится на том же уровне, что и они, и он был их зеркалом. Это было предвестником панк-рока, который появился несколькими годами позже, в котором был элемент: "Я могу сделать это. Я могу быть таким человеком.

Sharon и Ozzy были так любезны, что позволили нам принять участие в их туре 1986 года. Было здорово находиться в компании легенды такого уровня, которая являлась непосредственной причиной того, чтобы мы вообще существовали как группа. То, что они верили в это настолько, что позволили нам разделить с ним сцену, было невероятно».



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