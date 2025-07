сегодня



Вокалист GHOST исполнил песню OZZY OSBOURNE



Профессиональное видео исполнения вокалистом GHOST кавер-версии хита OZZY OSBOURNE Bark At The Moon в рамках прощального шоу BLACK SABBATH Back To The Beginning, доступно для просмотра ниже.







+0 -0



просмотров: 68