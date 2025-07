сегодня



Группа TOOL выступила на финальном шоу BLACK SABBATH



Профессиональное видео полного выступления TOOL в рамках прощального шоу BLACK SABBATH Back To The Beginning, доступно для просмотра ниже.



Forty Six & 2

Hand of Doom (Black Sabbath cover)

Ænema







