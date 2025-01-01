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*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 48
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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 101
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 48
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 41
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 31
*BLACK SABBATH репетируют 29
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Tool

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6 июл 2025 : 		 Группа TOOL выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

17 фев 2025 : 		 TOOL планируют новую музыку

27 окт 2024 : 		 TOOL замутили свой фестиваль

14 мар 2024 : 		 Барабанщик TOOL о своем инструменте

14 фев 2024 : 		 TOOL не планируют ждать еще 13 лет

4 фев 2024 : 		 DANNY CAREY о новом TOOL

11 янв 2024 : 		 чОрный пояс вокалиста TOOL

10 янв 2024 : 		 YOYOKA исполняет TOOL

22 ноя 2023 : 		 ALEX LIFESON присоединился на сцене к TOOL

16 окт 2023 : 		 Видео полного выступления TOOL

12 окт 2023 : 		 У TOOL много идей

9 окт 2023 : 		 Видео полного выступления TOOL

6 сен 2023 : 		 Вокалист TOOL о Power Trip

31 авг 2023 : 		 Винодел из TOOL приглашает на дегустацию

23 май 2023 : 		 Вокалист TOOL прикинулся драг-квин

26 янв 2023 : 		 С барабанщика TOOL сняли обвинения

9 дек 2022 : 		 Барабанщик TOOL предстанет перед судом зимой

20 июл 2022 : 		 Новый трек от басиста TOOL

28 июн 2022 : 		 Винил TOOL выйдет летом

11 июн 2022 : 		 Вокалист TOOL четыре раза цеплял COVID-19

18 мар 2022 : 		 Новое видео TOOL

15 мар 2022 : 		 TOOL не будут ждать 13 лет, чтобы выпустить альбом

10 мар 2022 : 		 TOOL исполнили "Undertow"

1 мар 2022 : 		 Обновленный вариант от TOOL

1 мар 2022 : 		 Винил TOOL выйдет весной

26 фев 2022 : 		 Вокалист TOOL — о неудовлетворённости своими выступлениями
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Группа TOOL выступила на финальном шоу BLACK SABBATH



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Профессиональное видео полного выступления TOOL в рамках прощального шоу BLACK SABBATH Back To The Beginning, доступно для просмотра ниже.

Forty Six & 2
Hand of Doom (Black Sabbath cover)
Ænema




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