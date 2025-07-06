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*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 48
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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Metallica

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6 июл 2025 : 		 METALLICA выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

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19 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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METALLICA выступила на финальном шоу BLACK SABBATH



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Профессиональное видео полного выступления группы METALLICA в рамках финального шоу BLACK SABBATH «Back To The Beginning|, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

Hole in the Sky (Black Sabbath cover) (first time since 2009)
Creeping Death
For Whom the Bell Tolls
Johnny Blade (Black Sabbath cover) (first time by Metallica)
Battery
Master of Puppets




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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6 июл 2025
Corpsegrinder04
Никогда не понимал по кой хер они так загоняют Creeping Death и Master of Puppets в живых выступлениях. Ну ублюдско же звучит.
Весь кач теряется в песнях.
Глядишь если доживут до возраста Black Sabbath , то как раз в нормальном темпе будут играть. 

















просмотров: 624





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