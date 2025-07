сегодня



METALLICA выступила на финальном шоу BLACK SABBATH



Профессиональное видео полного выступления группы METALLICA в рамках финального шоу BLACK SABBATH «Back To The Beginning|, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Hole in the Sky (Black Sabbath cover) (first time since 2009)

Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Johnny Blade (Black Sabbath cover) (first time by Metallica)

Battery

Master of Puppets







+1 -0



( 1 ) просмотров: 624