сегодня



Группа GUNS N' ROSES выступила на финальном шоу BLACK SABBATH



Профессиональное видео полного выступления GUNS N' ROSES в рамках финального шоу BLACK SABBATH Back To The Beginning, доступно для просмотра ниже:



It's Alright (Black Sabbath cover) (Shortened Version - First time live since 1993)

Never Say Die (Black Sabbath cover) (first time by GN'R)

Junior's Eyes (Black Sabbath cover) (first time by GN'R)

Sabbath Bloody Sabbath (Black Sabbath cover) (first time by GN'R)

Welcome to the Jungle

Paradise City (shortened)







+2 -0



( 5 ) просмотров: 766