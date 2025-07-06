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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 102
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 50
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 48
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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Guns N' Roses

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Группа GUNS N' ROSES выступила на финальном шоу BLACK SABBATH



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Профессиональное видео полного выступления GUNS N' ROSES в рамках финального шоу BLACK SABBATH Back To The Beginning, доступно для просмотра ниже:

It's Alright (Black Sabbath cover) (Shortened Version - First time live since 1993)
Never Say Die (Black Sabbath cover) (first time by GN'R)
Junior's Eyes (Black Sabbath cover) (first time by GN'R)
Sabbath Bloody Sabbath (Black Sabbath cover) (first time by GN'R)
Welcome to the Jungle
Paradise City (shortened)




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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6 июл 2025
gravitgroove
зачем он с таким голосов вообще на сцену выполз? И давно он так жалко мяукать стал? Оззи в сравнении с ним супервокалист с учетом лет и общего состояния.
6 июл 2025
WahrandPhain
ну неплохо сыграли, по сравнению с тем позорищем, что устроили слеер и метла, про ооо"шапито пантера" даже говорить не хочется, филя под фанеру спел. Пока из того, кого видел, лучше всех Антракс.
6 июл 2025
a
antoner
А чего Микки Маус хорошо перепел,даже угарно!Но я рад что нет мэйденов.....без всяких предьяв к великим Блэк Саббат,но всё же по Лондону видно какой концерт круче.
6 июл 2025
K
Kuzmic14
Junior's Eyes в их исполнении, наверное, лучшее, что я увидел на этом шоу.
6 июл 2025
gravitgroove
Кстати, до G'nR не слышал, что бы кто-либо делал специфическую для BS "Junior's Eyes", разве что Korn взяли основу для "Porno Creep", но там по сути инструментал был. 

















просмотров: 766





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