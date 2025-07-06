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Видео с прощального выступления OZZY OSBOURNE



OZZY OSBOURNE отыграл прощальный концерт пятого июля в своем родном городе — видео с этого выступления доступно ниже:



I Don't Know

Mr. Crowley

Suicide Solution

Mama, I'm Coming Home

Crazy Train











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