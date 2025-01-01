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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 102
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 50
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 48
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 102
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 50
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 48
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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Ozzy Osbourne

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7 июл 2025 : 		 Звезды исполняют OZZY OSBOURNE и BLACK SABBATH

6 июл 2025 : 		 JACK BLACK исполнил хит OZZY OSBOURNE

6 июл 2025 : 		 Видео с прощального выступления OZZY OSBOURNE

6 июл 2025 : 		 Вокалист GHOST исполнил песню OZZY OSBOURNE

5 июл 2025 : 		 TOMMY LEE: 'Без OZZY OSBOURNE нас бы не было!»

4 июл 2025 : 		 Косметика от OZZY OSBOURNE

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27 июн 2025 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новый трек

18 июн 2025 : 		 DUFF MCKAGAN: «OZZY OSBOURNE для меня был величиной постоянной»

17 июн 2025 : 		 ДНК OZZY OSBOURNE за 450$ не желаете?

16 июн 2025 : 		 JAKE E. LEE о том, какую песню сыграет на финальном шоу OZZY

9 июн 2025 : 		 SHARON OSBOURNE: «Я бы хотела видеть на шоу еще JUDAS PRIEST и ANGUS YOUNG»

29 май 2025 : 		 OZZY OSBOURNE: «На финальном шоу выложусь на 120 %»

2 май 2025 : 		 OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146%

30 апр 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Я единственная женщина, кого позвали на концерт OZZY»

23 апр 2025 : 		 OZZY OSBOURNE активно тренируется

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14 апр 2025 : 		 Вокалист DISTURBED: «Я польщен, что меня позвали на прощание с OZZY»

3 апр 2025 : 		 PHIL CAMPBELL о прощальном шоу OZZY OSBOURNE

1 апр 2025 : 		 Эд Ширан примет участие в прощальном шоу OZZY OSBOURNE

1 апр 2025 : 		 TOM MORELLO обещает сюрпризы на концерте OZZY OSBOURNE

5 мар 2025 : 		 RUDY SARZO о финальном концерте OZZY OSBOURNE

27 фев 2025 : 		 OZZY OSBOURNE пошёл в качалку

26 фев 2025 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новое видео

26 фев 2025 : 		 Документальный фильм про OZZY OSBOURNE выйдет в этом году
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JACK BLACK исполнил хит OZZY OSBOURNE



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JACK BLACK вместе с Roman Morello, Revel Ian, Yoyoka Soma & Hugo Weiss исполнил хит OZZY OSBOURNE "Mr. Crowley" — видео доступно ниже.




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