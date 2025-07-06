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Pantera

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3 сен 2024 : 		 SEAHAWKS BLUE THUNDER выступили с PANTERA
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Группа PANTERA выступила на финальном шоу BLACK SABBATH



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Профессиональное видео полного выступления группы PANTERA в рамках финального шоу BLACK SABBATH, состоявшегося пятого июля на стадионе Villa Park, доступно для просмотра ниже:

01. Cowboys From Hell
02. Walk
03. Planet Caravan
04. Electric Funeral






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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6 июл 2025
WahrandPhain
На ковбойс фром хел филька палится, видно что под фанеру поет)
6 июл 2025
N
Nihel
WahrandPhain, Что то явно не так. Может звук с изображением не синхронизирован маленько. 

















просмотров: 328





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