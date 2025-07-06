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Группа PANTERA выступила на финальном шоу BLACK SABBATH



Профессиональное видео полного выступления группы PANTERA в рамках финального шоу BLACK SABBATH, состоявшегося пятого июля на стадионе Villa Park, доступно для просмотра ниже:



01. Cowboys From Hell

02. Walk

03. Planet Caravan

04. Electric Funeral











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