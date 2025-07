сегодня



Группа SLAYER выступила на финальном шоу BLACK SABBATH



Профессиональное видео полного выступления SLAYER в рамках финального шоу BLACK SABBATH "Back To The Beginning", доступно для просмотра ниже:



01. Disciple

02. War Ensemble

03. Wicked World (BLACK SABBATH cover) (snippet)

04. South Of Heaven (with "Wicked World" reprise)

05. Raining Blood

06. Angel Of Death







