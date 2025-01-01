сегодня



Барабанщик HATEBREED об уходе басиста: «Нечего особо обсуждать»



Matt Byrne в недавнем интервью спросили об уходе из группы Chris Beattie:



«Ну, я не хочу говорить об этом слишком много, потому что тут замешаны адвокаты, и дело должно быть улажено, потому что он в группе с самого первого дня. Я был с ним в группе больше половины своей жизни, так что, да, для меня это большие перемены. Я же люблю этого парня. Просто сейчас мы идем разными путями, а его здесь больше нет, и к этому придется привыкнуть. Технически, наша рабочая команда, они просто в теме. Они великолепны. Так что у нас нет никаких ошибок. Просто нужно привыкнуть к тому, что его там больше не будет, и продолжать давать лучшее шоу, на которое мы способны, которое мы всегда давали. Мы будем джемовать с Matt Bachand из SHADOWS FALL, которого мы знаем целую вечность. Мы все вместе пришли в этот музыкальный мир. Он отличный музыкант. Он доказывает, что он великий игрок, будучи гитаристом в такой группе как SHADOWS FALL, и он переходит на бас для нас. Так что его игра не вызывает сомнений. И мы просто переходим в другую эру HATEBREED».



На вопрос о том, не хотел бы он и его коллеги по группе HATEBREED, чтобы их отношения с Chris'ом закончились по-другому, Byrne сказал:



«Ну, так можно сказать о чем угодно - все можно было сделать по-другому, хорошо это или плохо. Я не знаю. Я не могу много распространяться на эту тему».







+0 -0



просмотров: 156

