сегодня



Вокалист ASHES OF ARES: «Я не осуждаю людей за их мнение»



MATT BARLOW в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что он думает о ситуации в мире:



«Я должен надеяться, чувак. Я думаю, мы все должны надеяться. И это не значит, что мы должны зарывать голову в песок и просто игнорировать факты. Но есть и другая сторона. Поскольку я работаю в правоохранительных органах уже 22 года, я стараюсь дождаться фактов, потому что именно так можно двигаться вперед. А если вы пытаетесь доказать свою правоту или возбудить дело, вы следуете фактам. И я могу только сказать, что надеюсь, что мы, как народ, станем лучше. Я надеюсь, что мы, как человечество в целом, станем лучше и будем действительно опираться на факты. А те люди, которые поступали неправильно, они, я могу только предположить, так или иначе заплатят за это, как и все остальные. Но я считаю, что всегда есть место для искупления, с какой бы стороны оно ни происходило. Я уверен, что возможность для искупления есть, если только вы не лишаете людей жизни или чего-то подобного, или не лишаете их ценности жизни. Думаю, для этого всегда есть место. И я надеюсь, что мы преодолеем эту очень, очень разделяющую политику, с которой мы имеем дело во всем мире. Потому что я не считаю, что это происходит только в США. Я полагаю, что это происходит во многих странах. И я понимаю, что с обеих сторон есть люди крайних взглядов, и это тоже непросто - иметь дело с подобными проблемами.



Я не проповедую политику. Это моя личная особенность, которой я не занимаюсь, потому что я не пытаюсь оттолкнуть людей, которые являются моими друзьями, поклонниками музыки или просто моими друзьями в целом. Потому что у меня есть друзья, которые находятся по разные стороны спектра, когда дело касается политики. И это просто не моя специфика. И, возможно, это часть того, что я 22 года проработал офицером полиции. Я не собираюсь ставить себя в ситуацию, когда я выбираю сторону, потому что часто я призван защищать людей, которые, возможно, политически находятся по другую сторону стола от меня. Поэтому во многих вопросах мне приходится сохранять нейтралитет. И это моя работа. И я чувствую эту ответственность и в музыке. Думаю, это одна из причин, по которой я не пишу тексты или что-то подобное, если в них есть что-то политическое или социальное, я стараюсь оставить это как можно более двусмысленным, чтобы вы могли самостоятельно заполнить пробелы. Многое из того, что я делаю, продумано. Я могу выпустить свою ярость и своих демонов в музыке и сделать ее агрессивной, потому что я знаю, что это то, что многим людям нужно сделать. Это то, что нужно мне. Это то, что привело меня в металл, на самом деле, высвобождение энергии, «потрясти кулаком в воздухе» и все такое. Но я не собираюсь быть парнем из RAGE AGAINST THE MACHINE, или FIVE FINGER [DEATH PUNCH], или кем-то еще. И я не особо слежу за FIVE FINGER DEATH PUNCH, но все говорят: «Ну, они консервативны». Но я просто не собираюсь выставлять себя в таком свете. Я предпочитаю этого не делать. Это не та музыка, которую я хочу делать, и это не та музыка, которую я буду делать. Потому что я чувствую, что на мне лежит ответственность как на артисте, потому что я артист, и у меня есть привилегия исполнять эти песни, писать эти песни и исполнять их для людей всех типов, всех слоев общества. Я не дискриминирую никого, кто является поклонником металла. Если кому-то не нравится моя музыка, то все в порядке — идите дальше. Но я знаю, что у меня есть друзья и поклонники из всех слоев общества, и я не сделаю ничего такого, что поставит под угрозу отношения, которые у меня с ними есть. Так что в этом плане у меня все в порядке».



Рассказывая о том, как он относится к тому, что другие музыканты высказывают свои политические взгляды в интервью или в своих текстах, Barlow сказал:



«Как я уже сказал, я не осуждаю людей за их мнение. Я могу только сказать, что мне хотелось бы, чтобы больше музыкантов не пытались оттолкнуть своих поклонников. И я думаю, что многие из них так и поступают, независимо от того, правые они или левые. Они оказываются настолько глубоко в дерьме, когда это становится актуальным. И если ты чувствуешь, что тебе действительно нужно ввязаться в политику, тогда просто стань политиком, а не музыкантом. И опять же, мое мнение не отличается от мнения любого другого человека. Я имею в виду, что большинство из мнений пахнет, но это мое мнение. Я предпочитаю не злить людей без видимых причин, кроме своих личных убеждений. И, может быть, я так и сделал, даже указав на RAGE AGAINST THE MACHINE, но было довольно, вполне очевидно, что они занимают политическую позицию. Я к тому, что, черт возьми, это уже в их названии! Думаю, дело в том, что нужно просто определить, против какой машины они выступают, против какой стороны машины они выступают. Но в любом случае, эй, чувак, это то, что есть. У меня есть друзья, очень дорогие мне друзья, которые выходят в социальные сети и пишут о своих политических взглядах. И я люблю их — люблю до смерти, — но я просто не согласен с таким способом ведения дел. Я полагаю, что мне дали платформу, и, может быть, я растрачиваю ее впустую, может быть, по их мнению, у меня есть трибуна, с которой я могу выступать и говорить подобные вещи. Но я просто решил этого не делать. Я на самом деле из тех, кто следует принципу "живи и дай жить другим". Вот и все. И я молюсь за человечество и наши неудачи. А мы все терпим неудачи. У всех нас бывают неприятности. У всех бывают оплошности и тому подобные ситуации, включая друзей, семью или просто людей, которых мы уважаем. Все спотыкаются, и, надеюсь, мы сможем разобраться с этим. И я, кажется, в другом интервью говорил о том, как все это сейчас усугубляется благодаря социальным сетям и всему прочему, и я также считаю, что из-за этого все переходит на иной уровень. Так что все это кажется еще более масштабным, чем раньше»







+0 -0



( 1 ) просмотров: 115