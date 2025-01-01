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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 106
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 48
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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Exodus

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|||| 7 июл 2025

Лидер EXODUS: «Я рад был вспомнить старое»



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GARY HOLT в недавнем интервью рассказал о том, как возникла идея мемуаров "A Fabulous Disaster: From The Garage To Madison Square Garden, The Hard Way":

«За эти годы меня несколько раз спрашивали, не интересует ли меня такая возможность, и я всегда хотел сделать это, причем сделать исключительно своими силами, в писательском плане. Но время — как часто у вас есть на это время, когда вы занимаетесь всем остальным? И мой соавтор, Adem Tepedelen, обратился ко мне с предложением. И я ответил: "Хорошо, давай сядем, поговорим и посмотрим, что из этого выйдет. Потому что ты сдираешь много струпьев и обнажаешь себя. И тебе должно быть комфортно. К тому же я хотел, чтобы это было написано хорошо. Я хотел, чтобы вы вздрагивали, когда это должно вызывать дрожь. Я хотел, чтобы вы смеялись, когда это смешно. И я полагаю, нам это удалось. С Adem'ом мне было очень комфортно. Когда мы приступили к работе, я дал ему две страницы предложений из трех слов, которые должны были запустить целую историю. Так что мне не нужно было записывать все подробности — только эти маленькие фразы, которые EXODUS всегда использовал для запоминания. Поэтому он спрашивал меня: «А что насчет этого?» «О, черт, ты не поверишь». И есть так много историй, которые не вошли в эту книгу».

Когда интервьюер отметил, что его книга более честная, чем большинство рок-автобиографий, Gary согласился:

«Ну, настолько, насколько я могу быть честным по отношению к самому себе. Я не хотел раскапывать скелеты для других людей. Поэтому я оставил эти тела погребенными. Но я был более чем счастлив быть копателем собственной могилы, потому что мне нечего скрывать. Так что, да, не думаю, что там есть какие-то секреты. Может быть, только уровень детализации».






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