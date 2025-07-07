Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 103
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 55
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 48
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 103
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 55
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 48
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



7 июл 2025 : 		 Звезды исполняют OZZY OSBOURNE и BLACK SABBATH

6 июл 2025 : 		 JACK BLACK исполнил хит OZZY OSBOURNE

6 июл 2025 : 		 Видео с прощального выступления OZZY OSBOURNE

6 июл 2025 : 		 Вокалист GHOST исполнил песню OZZY OSBOURNE

5 июл 2025 : 		 TOMMY LEE: 'Без OZZY OSBOURNE нас бы не было!»

4 июл 2025 : 		 Косметика от OZZY OSBOURNE

3 июл 2025 : 		 OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис»

2 июл 2025 : 		 Оркестровая версия композиции OZZY OSBOURNE и BILLY MORRISON

27 июн 2025 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новый трек

18 июн 2025 : 		 DUFF MCKAGAN: «OZZY OSBOURNE для меня был величиной постоянной»

17 июн 2025 : 		 ДНК OZZY OSBOURNE за 450$ не желаете?

16 июн 2025 : 		 JAKE E. LEE о том, какую песню сыграет на финальном шоу OZZY

9 июн 2025 : 		 SHARON OSBOURNE: «Я бы хотела видеть на шоу еще JUDAS PRIEST и ANGUS YOUNG»

29 май 2025 : 		 OZZY OSBOURNE: «На финальном шоу выложусь на 120 %»

2 май 2025 : 		 OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146%

30 апр 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Я единственная женщина, кого позвали на концерт OZZY»

23 апр 2025 : 		 OZZY OSBOURNE активно тренируется

17 апр 2025 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новое видео

14 апр 2025 : 		 Вокалист DISTURBED: «Я польщен, что меня позвали на прощание с OZZY»

3 апр 2025 : 		 PHIL CAMPBELL о прощальном шоу OZZY OSBOURNE

1 апр 2025 : 		 Эд Ширан примет участие в прощальном шоу OZZY OSBOURNE

1 апр 2025 : 		 TOM MORELLO обещает сюрпризы на концерте OZZY OSBOURNE

5 мар 2025 : 		 RUDY SARZO о финальном концерте OZZY OSBOURNE

27 фев 2025 : 		 OZZY OSBOURNE пошёл в качалку

26 фев 2025 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новое видео

26 фев 2025 : 		 Документальный фильм про OZZY OSBOURNE выйдет в этом году
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Звезды исполняют OZZY OSBOURNE и BLACK SABBATH



zoom
В рамках прощального концерта BLACK SABBATH "Back To The Beginning" также выступили две "супергруппы", исполнившие несколько песен OZZY OSBOURNE, BLACK SABBATH и других артистов — ниже доступны для просмотра два ролика:

* Lzzy Hale (Vocals)
* Jake E. Lee (Guitar)
* Nuno Bettencourt (Guitar)
* David Ellefson (Bass)
* Mike Bordin (Drums)
* Adam Wakeman (Keyboards)

3:05 The Ultimate Sin (Ozzy Osbourne)

* David Draiman (Vocals)
* Jake E. Lee (Guitar)
* Nuno Bettencourt (Guitar)
* David Ellefson (Bass)
* Mike Bordin (Drums)
* Adam Wakeman (Keyboards)

07:35 Shot In The Dark (OZZY OSBOURNE)
12:30 Sweet Leaf (BLACK SABBATH)

* Whitfield Crane (vocals)
* Scott Ian (Guitar)
* Nuno Bettencourt (Guitar)
* Frank Bello (Bass)
* Adam Wakeman (Keys)
* II (Drums)

18:45 Believer (OZZY OSBOURNE)

* Yungblud (vocals)
* Scott Ian (Guitar)
* Nuno Bettencourt (Guitar)
* Frank Bello (Bass)
* Adam Wakeman (Keys)
* II (Drums)

25:20 Changes (BLACK SABBATH)

Второй клип:

* Billy Corgan (Vocals)
* Tom Morello (Guitar)
* K.K. Downing (Guitar)
* Adam Jones (Guitar)
* Rudy Sarzo (Bass)
* Danny Carey (Drums)

01:00 - Breaking The Law (JUDAS PRIEST)
04:10 - Snowblind (BLACK SABBATH)

* Sammy Hagar (Vocals)
* Nuno Bettencourt (Guitar)
* Adam Wakeman (Keys)
* Rudy Sarzo (Bass)
* Chad Smith (Drums)
* Vernon Reid (Guitar)

11:50 - Flying High Again (OZZY OSBOURNE)
17:35 - Rock Candy (MONTROSE)

* Papa V Perpetua (Vocals)
* Vernon Reid (Guitar)
* Nuno Bettencourt (Guitar)
* Adam Wakeman (Keys)
* Rudy Sarzo (Bass)
* Travis Barker (Drums)

23:40 - Bark At The Moon (Ozzy Osbourne)

* Steven Tyler (Vocals)
* Nuno Bettencourt (Guitar)
* Tom Morello (Guitar)
* Ronnie Wood (Guitar)
* Andrew Watt (Guitar)
* Rudy Sarzo (Bass)
* Chad Smith (Drums)

28:45 - The Train Kept A-Rollin' (Tiny Bradshaw)

* Steven Tyler (Vocals)
* Nuno Bettencourt (Guitar)
* Tom Morello (Guitar)
* Andrew Watt (Guitar)
* Rudy Sarzo (Bass)
* Chad Smith (Drums)

34:00 - Walk This Way (AEROSMITH)
38:10 - Whole Lotta Love (LED ZEPPELIN)






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

7 июл 2025
gravitgroove
Я что-то не пойму, зачем они Priest и Zeppelin сыграли? Ну, типа ок, обе группы тож на металл повлияли, но в рамках прощания с Sabbath это какой-то фарс. Тогда пусть на похоронах Zeppelin играют каверы на Cream и Experience, и чтобы инкогнито влез в гостевой Робби Уильямс 10 раз подряд спел так горячо "любимые" Пейджем Paranoid и Sweet leaf.
7 июл 2025
Darkside.ru Member
B
Blindman
gravitgroove, ну сыграли ж Слеер одну свою однотипную парашу. пиликнув саббата пару нот, чем эти хуже? :) Может КК больше одной песни разучить не может, как и Хагар со своим Монтроуз. Опять же, вдруг эти темы Оз, тьфу, Шэрон, любит... 

















просмотров: 303





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом