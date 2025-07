сегодня



Звезды исполняют OZZY OSBOURNE и BLACK SABBATH



В рамках прощального концерта BLACK SABBATH "Back To The Beginning" также выступили две "супергруппы", исполнившие несколько песен OZZY OSBOURNE, BLACK SABBATH и других артистов — ниже доступны для просмотра два ролика:



* Lzzy Hale (Vocals)

* Jake E. Lee (Guitar)

* Nuno Bettencourt (Guitar)

* David Ellefson (Bass)

* Mike Bordin (Drums)

* Adam Wakeman (Keyboards)



3:05 The Ultimate Sin (Ozzy Osbourne)



* David Draiman (Vocals)

* Jake E. Lee (Guitar)

* Nuno Bettencourt (Guitar)

* David Ellefson (Bass)

* Mike Bordin (Drums)

* Adam Wakeman (Keyboards)



07:35 Shot In The Dark (OZZY OSBOURNE)

12:30 Sweet Leaf (BLACK SABBATH)



* Whitfield Crane (vocals)

* Scott Ian (Guitar)

* Nuno Bettencourt (Guitar)

* Frank Bello (Bass)

* Adam Wakeman (Keys)

* II (Drums)



18:45 Believer (OZZY OSBOURNE)



* Yungblud (vocals)

* Scott Ian (Guitar)

* Nuno Bettencourt (Guitar)

* Frank Bello (Bass)

* Adam Wakeman (Keys)

* II (Drums)



25:20 Changes (BLACK SABBATH)



Второй клип:



* Billy Corgan (Vocals)

* Tom Morello (Guitar)

* K.K. Downing (Guitar)

* Adam Jones (Guitar)

* Rudy Sarzo (Bass)

* Danny Carey (Drums)



01:00 - Breaking The Law (JUDAS PRIEST)

04:10 - Snowblind (BLACK SABBATH)



* Sammy Hagar (Vocals)

* Nuno Bettencourt (Guitar)

* Adam Wakeman (Keys)

* Rudy Sarzo (Bass)

* Chad Smith (Drums)

* Vernon Reid (Guitar)



11:50 - Flying High Again (OZZY OSBOURNE)

17:35 - Rock Candy (MONTROSE)



* Papa V Perpetua (Vocals)

* Vernon Reid (Guitar)

* Nuno Bettencourt (Guitar)

* Adam Wakeman (Keys)

* Rudy Sarzo (Bass)

* Travis Barker (Drums)



23:40 - Bark At The Moon (Ozzy Osbourne)



* Steven Tyler (Vocals)

* Nuno Bettencourt (Guitar)

* Tom Morello (Guitar)

* Ronnie Wood (Guitar)

* Andrew Watt (Guitar)

* Rudy Sarzo (Bass)

* Chad Smith (Drums)



28:45 - The Train Kept A-Rollin' (Tiny Bradshaw)



* Steven Tyler (Vocals)

* Nuno Bettencourt (Guitar)

* Tom Morello (Guitar)

* Andrew Watt (Guitar)

* Rudy Sarzo (Bass)

* Chad Smith (Drums)



34:00 - Walk This Way (AEROSMITH)

38:10 - Whole Lotta Love (LED ZEPPELIN)











